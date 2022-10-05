أس بي أس عربي۲٤

تعرفوا على ثاني أكبر السرطانات فتكا بالسيدات في أستراليا بعد سرطان الرئة

أس بي أس عربي۲٤

Pink silhouettes are part of a breast cancer memorial outside Parliament House in Canberra on 17 October 2018.

The National Breast Cancer Foundation is warning of an expected rise in later-stage breast cancer diagnoses in years to come. Source: AAP

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نشر في: 5/10/2022 1:29pm, آخر تحديث: 5/10/2022 1:33pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

ترتدي النساء في أستراليا وبعض دول العالم الشريطة الزهرية لمدة شهر، إذ يعتبر هذا اللون رمزاً عالمياً للتوعية بسرطان الثدي الذي يصادف طيلة شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري.

نشر في: 5/10/2022 1:29pm, آخر تحديث: 5/10/2022 1:33pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • ترتدي النساء في أستراليا وبعض دول العالم الشريطة الزهرية لمدة شهر
  • يعتبر هذا اللون رمزاً عالمياً للتوعية بسرطان الثدي الذي يصادف طيلة شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري
  • هذا الشهر يغتبر تكريماً للسيدات اللواتي استطعن التغلب غلى سرطان الثدي وعيش حياة كريمة
حلقة اليوم من بودكاست تحت المجهر مع منال العاني وضيفتها المثقفة بسرطان الثدي نادية غالي للحديث عن شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف طيلة شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري.
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Australia’s First Twice-Yearly Treatment For Schizophrenia Listed On The PBS image

حلقة اليوم من بودكاست تحت المجهر مع منال العاني وضيفها استشاري أول أمراض نفسية الدكتور سمير ابراهيم للحديث عن مرض فصام الشخصية (شيزوفرينيا) وعلاج يؤخذ مرتين في السنة للشفاء من هذا المرض.

SBS Arabic24

03/08/202207:40
ترتدي النساء في أستراليا وبعض دول العالم الشريطة الزهرية لمدة شهر، إذ يعتبر هذا اللون رمزاً عالمياً للتوعية بسرطان الثدي الذي يصادف طيلة شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري.يصادف شهر تشرين الأول أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي Breast Cancer Awareness Month . ويهدف هذا الشهر إلى اقامة فعاليات للتوعية بأهمية التعرف على الأعراض المبكرة للمرض وتوفير الخدمات الصحية الجيدة للمرضى.

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وقالت المثقفة والموظفة في Breastscreen Victoria السيدة نادية غالي "من المهم جداً تخصيص شهر كامل للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر له. هذا الشهر هو وسيلة لجذب انتباه الأمة لمدى أهمية التوعية."

وأضافت المثقفة نادية غالي، لإذاعة أس بي أس عربي24، أن هذا الشهر يعتبر تكريماً للسيدات اللواتي استطعن التغلب غلى سرطان الثدي وعيش حياة كريمة. هذا الشهر هو فرصة أيضا لاستذكار اللواتي رحلن عن عالمنا."
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Under the Microscope: Why do vaccine reactions vary from one person to another? image

ضمن بودكاست "تحت المجهر - لقاحات كورونا" تناقش منال العاني مع الخبراء الطبيين حقيقة لقاحات كورونا المتوافرة في أستراليا. حلقة اليوم مع البروفيسور أحمد الربيعي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور الذي يُجيب على عدة أسئلة منها لماذا تتفاوت ردود فعل اللقاحات من شخص لآخر؟

SBS Arabic24

15/09/202108:12
وتابعت "على كل سيدة تبلغ من العمر ما بين 50-74 عليها اجراء فحص الثدي، ولكن هذا لايعني ان الأعمار الأخرى لا تجري الفحص وانما اعتماداً على تأريخ العائلة بالمرض واستناداً إلى نصائح طبيبها."

وكان الدكتور سامر أبي سن أخصائي الأمراض النسائية والتوليد، قد فال لبرنامج أستراليا اليوم، إن "سرطان الثدي يعتبر ثاني أكبر السرطانات فتكاً لدى السيدات في استراليا بعد سرطان الرئة، فيما يعتبر خامس أكبر قاتل عند الرجال بعد سرطان الرئة والمستقيم والشرج والبنكرياس والبروستات، بحسب خبراء طبيين في استراليا".

وذكر تقرير تم نشره في دورية "علم الأورام" الأميركية، حيث أكدت أن نسبة الوفيات بسرطان الثدي في تراجع، وذلك يعود إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يقمن بفحوصات دورية.

وانطلاقاً من أهمية الكشف المبكر, أصدرت دورية "مايو كلينيك" بالاشتراك مع الجمعية الطبية الأميركية وجمعية السرطان الأميركية، تقريراً يوصي بضرورة خضوع النساء اللواتي يتجاوزن الأربعين عاماً لفحص ماموغرام سنوياً.

وترتدي النساء في أستراليا وبعض دول العالم الشريطة الزهرية لمدة شهر، إذ يعتبر هذا اللون رمزاً عالمياً للتوعية بسرطان الثدي. وفي استراليا تتعافى 89 إمرأة من اصل مئة من سرطان الثدي بعد خمس سنوات أو أكثر من تشخيصها بالمرض بسبب تقنية العلاج المتطورة والفحص المبكر. ويصيب هذا المرض حوالي مليوني امرأة حول العالم سنوياً. ويعد سرطان الثدي من أكثر أمراض السرطان المسببة للوفيات بين النساء.

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