بقجة: مشروع يحتفي بالتراث العربي في عيد الفطر السعيد

النقاط الرئيسية: مشروع "بقجة" يعزز الحياة والقصص التراثية بنتاج فني مرئي.

فعالية هذا العام تحتفل بالعيد وبالأم أيضًا.

"البقجة" هي الزوادة من القماش يحمل الشخص بها طعامه وما يحتاجه في رحلته.

عن مشروع "بقجة" قالت أسيل تايه لإذاعة أس بي أس عربي24: مشروع "بقجة" يبني تماسكاً اجتماعياً وتناغماً وإدماجاً للنازحين، لخلق مساحة آمنة ثقافيًا تحتضن وتخترم تنوع الخلفيات الثقافية وخبراتها وأفكارها ومشاعرها".





وتوضح أسيل: "مشروع البقجة يقدم أنشطة للجماهير في أستراليا، واضعاً المجتمعات المتنوعة وقصصها في المقدمة حيث يروي المشروع قصص اللاجئين الجدد في أستراليا، وكذلك الذين وصلوا سابقاً لكن ليس لديهم إلمام بالواقع الأسترالي".



عن مشروعها الجديد للجالية، تحتفي الفنانة أسيل تايه بالتراث العربي والإسلامي بأجواء وديكورات متميزة، لتعيش العائلات بمختلف فئاتها العمرية أجواء مفعمة بالتراث الفلسطيني داخل مدينة ملبورن.



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وقد اختارت أسيل أن يكون هذا اليوم وهو 23 أيار/مايو 2023 يوم الاحتفال بعيد الفطر وبعطاء الأم. وقد اختارت هذا اليوم لإقامة الاحتفالية ليكون الناس قد قاموا بجميع واجبات العيد العائلية وآن الأوان ليتفرغوا لمشروع " بقجة" والاستمتاع بتفاصيله.



وعن كلمة "بقجة" قالت أسيل: " بقجة هي قطعة القماش التي تتحول إلى حقيبة يأخذها الشخص بها المتعلقات التي يحملها المسافرون، بينما في مشروعهم، تحتوي البقجة على القصص والحكايات التراثية والفنون التراثية لتقدمها للشعوب في بلاد الاغتراب.



وحول الغاية من هذا المشروع قالت أسيل إنه امتداد لمشروع العام الماضي الذي حظي بالتفاعل الكبير حيث أنشأت فيه مساحات ثقافية آمنة لمجتمعات اللاجئين والمهاجرين للمشاركة في ممارساتهم الثقافية ومشاركتها بطرق تدعم بناء النسيج الاجتماعي، وتحويل واقع عدم المساواة إلى فرصة للاحتفال والاندماج، ضمن مساحات تسمح بالتبادل الصادق والمحترم والإبداعي، وربط الناس من جميع الأعمار والخلفيات لضمان وصول أصواتهم الإبداعية في مجتمعاتنا والمحادثات العامة.



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