من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 31/5/2023
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على أجواء التقارب بين القاهرة وأنقرة حيث ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ليقدم التهنئة له بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وقرار الزعيمين ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء. وحسب تقارير مصرية من المتوقع أن تكون زيارة أردوغان الخارجية الأولى في هذه الفترة الرئاسية إلى مصر تليها المملكة العربية السعودية. وعرج الشاذلي على تصريح للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رحب فيه بتحسين العلاقات مع مصر أثناء لقائه بسلطان عمان.
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