من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 19/10/2022

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أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 19/10/2022 11:44am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على مواضيع أهمها فرب بدء المؤتمر الاقتصادي وقرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض لمصر فضلاً عن آخر التطورات في قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب.
نشر في: 19/10/2022 11:44am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
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