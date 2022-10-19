أس بي أس عربي۲٤

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 19/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 19/10/2022 11:44am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على مواضيع أهمها فرب بدء المؤتمر الاقتصادي وقرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض لمصر فضلاً عن آخر التطورات في قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب.

نشر في: 19/10/2022 11:44am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
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