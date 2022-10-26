من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 26/10/2022

للاستماع إلى تقارير مراسلينا من مصر والولايات المتحدة ولبنان والعراق والأراضي الفلسطينية، اضغط على هذا .
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 26/10/2022 9:31am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على تفاصيل كشوف الشمس الجزسي الذي شهدته مصر وبقية بلدان الشرق الاوسط، فضلا عن تفاصيل ختام المؤتمر الاقتصادي في مصر وأبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر. كما تطرق المراسل إلى آخر التطورات في حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب.
نشر في: 26/10/2022 9:31am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
شارك