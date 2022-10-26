أس بي أس عربي۲٤

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 26/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 26/10/2022 9:31am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على تفاصيل كشوف الشمس الجزسي الذي شهدته مصر وبقية بلدان الشرق الاوسط، فضلا عن تفاصيل ختام المؤتمر الاقتصادي في مصر وأبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر. كما تطرق المراسل إلى آخر التطورات في حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

نشر في: 26/10/2022 9:31am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
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