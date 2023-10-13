دعوات لضبط النفس ومخاوف من انتقال التوتر الى استراليا مع استمرار حرب اسرائيل وحماس

FREE PALESTINE RALLY SYDNEY

Participants of a Free Palestine rally react outside Sydney Opera House in Sydney, Monday, October 9, 2023. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

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اثار التصعيد الكبير للأعمال العدائية بين اسرائيل وحماس القلق الكبير من انتقال هذه التوترات الى خارج المنطقة والى بلدان تضم جاليات عربية ويهودية . وضجت وسائل التواصل الاجتماعي الاسترالية بشهادات استراليين يتحدثون عن تعرضهم لاساءات عنصرية بسبب كونهم من الجالية اليهودية او من اصول فلسطينة . من بين هؤلاء الدكتورة نجوى باشا عرب وهي فلسطينية الاصل من مدينة ملبورن والتي دفعها احدهم في قلب المدينة التجاري وطالبها بالرحيل عن استراليا لتحدثها باللغة العربية على الهاتف

تقول الدكتورة نجوى باشا عرب انها تعرضت للصدمة من رسائل وصلتها من اشخاص كانت تعتبرهم اصدقاءا لها ولكنهم وصفوها "بالارهاب والمنتمية لداعش وطالبان" لمجرد كونها فلسطينية
ISRAEL VIGIL MELBOURNE
Flinders Street Station is seen illuminated in blue and white in support of Israel, Melbourne, Monday, October 9, 2023. (AAP Image/Con Chronis) NO ARCHIVING Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

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