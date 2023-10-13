دعوات لضبط النفس ومخاوف من انتقال التوتر الى استراليا مع استمرار حرب اسرائيل وحماس

تقول الدكتورة نجوى باشا عرب انها تعرضت للصدمة من رسائل وصلتها من اشخاص كانت تعتبرهم اصدقاءا لها ولكنهم وصفوها "بالارهاب والمنتمية لداعش وطالبان" لمجرد كونها فلسطينية



Flinders Street Station is seen illuminated in blue and white in support of Israel, Melbourne, Monday, October 9, 2023. (AAP Image/Con Chronis) NO ARCHIVING Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

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