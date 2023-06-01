الكابتن آدم ماهود يحلق في سماء النجاح ويأمل بتمثيل العراق في أجواء أستراليا

شاب في مقتبل العمر حلم بأن يصبح طيارا عندما كان طفلا صغيرا وحقق حلمه بجهوده وبمساعدة أهله له.





يقول آدم ماهود وهو شاب أسترالي من أصل عراقي في الثانية والعشرين من عمره إن حلمه بدأ عندما كان طفلا وكان يرى الطائرات تحلق في سماء العراق.







وفي حديث مع SBS Arabic24 قال آدم إنه يريد أن يصبح "أول عراقي يقوم بعروض جوية في سماء أستراليا".



آدم ماهود يتخرج بشهادة طيار أما والد آدم المخرج هادي ماهود فقال إنه فخور وسعيد جدا بما حققه ولده آدم وهو في ريعان الشباب، وأمل بأن يصبح طيارا محترفا يقود الطائرات الكبرى.





وأضاف بأنه كان يأمل بأن يتجه آدم إلى مجال التصوير والإخراج الفني لكنه لم يشأ أن يعترض طريقه فشجعه على تحقيق حلمه في نهاية المطاف.





وقد قام المخرج هادي ماهود بانتاج فيلم قصير وثق فيه بعض المحطات المهمة في حياة نجله آدم احتفاء به وبإنجازاته.







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