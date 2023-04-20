رجال دين مسلمون يدعون لأخذ فسحة من الوقت للفرح وصلة الأرحام

Key Points قال سماحة مفتي استراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد إن "العيد مناسبة نفرح بها صمنا شهر رمضان وأكملنا عدة الشهر ثلاثين يوماً."

هنأ سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا الجالية المسلمة في أستراليا والعالم

ذكر سماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي بمنطقة فوكنر في ملبورن أن "العيد مناسبة لصلة الرحم ومساعدة المحتاج"

يحتفل المسلمون بعيد الفطر السعيد الذي يأتي بعد صوم شهر رمضان الفضيل، وبهذه المناسبة أعدت منال العاني تقريراً يتضمن ثلاثة لقاءات الأول مع سماحة مفتي استراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد والثاني مع سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا واللقاء الثالث مع سماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي بمنطقة فوكنر في ملبورن





وقال سماحة مفتي استراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد إن "العيد مناسبة نفرح بها صمنا شهر رمضان وأكملنا عدة الشهر ثلاثين يوما. نرجو من الله ان يتقبل عبادة المسلمين وصيامهم."





وأضاف سماحة المفتي لإذاعة اس بي اس عربي24 أن "العيد بقدر ما فيه من فرح بقدر ما فيه من التزام وذلك عن طريق مساعدة المحتاج والأشخاص الذين يعيشون بمحن واحزان وفقدوا احبائهم او يعانون من مرض. فالعيد فسحة من الوقت للفرح الانساني وصلة الأرحام."





ومن جانبه، هنأ سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا الجالية المسلمة في أستراليا والعالم "نجدد الدعوة الى وحدة صف المسلمين وكلمة الحق على الهدى حتى تكون راية الاعتدال مرفوعة."





وأضاف سماحة الشيخ لإذاعة اس بي اس عربي24 "ساهمنا في عمل قانون ضد العنف الاسري لان الدين الاسلامي يدعو الى الرحمة والعطف والحنان فيجب ان نكرم المرأة كما اكرمها الاسلام."





وذكر سماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي بمنطقة فوكنر في ملبورن أن "العيد مناسبة لصلة الرحم ومساعدة المحتاج. عيد الفطر السعيد هو موسم الحصاد للصائمين. يشكل العيد مناسبة للفرح وموعداً للسرور."





وأضاف سماحة الشيخ لإذاعة اس بي اس عربي24 "هذا العيد أراده الله لنا فرحاً مستمراً. العيد هو مكافأة للمسلم الصائم الذي صام شهراً كاملاً. العيد هو يوم اجتماع وتضرع وزكاة."





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