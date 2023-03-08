Key Points الشيف السوري خالد عزام يصنع أطول ساندويش شاورما لإطعام النازحين في العراق

كما صنع الشيف خالد أكبر قالب كيك في العالم

حصل على العديد من الجوائز ويطمح في تقديم المزيد لأستراليا التي احتضنته

قصة اليوم تتحدث عن الشيف السوري خالد عزام الذي وصل إلى أستراليا عام 2018 بحثا عن الأمان والاستقرار. وحقق الشيف خالد قبل مجيئه إلى أستراليا العديد من الانجازات وحصد عدداً من الجوائز.





ومن أبرز تلك الانجازات، صنع الشيف خالد عزام مع فريقه أطول ساندويش شاورما سورية لاطعام النازحين في العراق. كما صنع أكبر قالب كيك في العالم.



ترك الشيف خالد عزام سوريا في العام 2014 متوجهاً إلى لبنان وبعدها حصل على عقد عمل مع فندق شيراتون أربيل وبعدها قدم طلبا للمجئ إلى أستراليا وتم قبوله ووصل إلى استراليا عام 2018.





وقال الشيف خالد، لإذاعة أس بي اس عربي24، "توارثت مهنة الطبخ من والدي الذي كان يعمل شيف وعلمني المهنة ولما دخلت فيها حبيتها لانها عبارة عن مهنة حب وابداع. قمت بتطوير نفسي وتطوير الأكل العربي وعمل مزيج من المطابخ العربية والأوربية واليونانية."



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حصل الشيف خالد على العديد من الجوائز وصنع مع فريقه أكبر قالب كيك في العالم عام 2006. وأطول ساندويش شاورما سورية في العالم عام 2016 لاطعام النازحين واللاجئين في أربيل.



وأضاف الشيف خالد "لا يوجد مستحيل في الحياة. جاءت فكرة قالب الكيك عندما كنت في قبرص، فأخبرت فريقي فقالوا هذا الشيء مستحيلاً. فقررت ان اتحدى المستحيل وأعمل أكبر قالب كيك في العالم. عندما عدت إلى الامارات عرضت الفكرة على سمو الشيخ محمد بن راشد فحب الفكرة ووضع عدد من المختصين تحت امرتي وصنعت اكبر قالب كيك عام 2006."



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وتابع الشيف السوري خالد عزام "زرت مخيمات اللاجئين في اربيل لأطلع على الأوضاع هناك فتفاجئت بالوضع المتردي فجاءت لي فكرة عمل اي شيء من أجل ايصال صوت وصورة هؤلاء النازحين وأوضاعهم الصعبة."





"فجمعت فريق من العراق وسوريا والأردن وفلسطين لإخبار كل العالم اننا بلد واحد ويد واحدة، فقررنا عمل أطول ساندويش شاورما سورية. وبالفعل عملنا هذا الشيء وطوله 400 متر وتم انجازه خلال عشر دقائق فقط."





وخلص الشيف خالد عزام إلى القول "أشكر كل الناس الذي ألهموني وساعدوني في انجاح هذه المشروع. حصلت على العديد من الجوائز وأفتخر بأول جائزة قدمها لي سمو الشيخ محمد بن سعود في السعودية. كما تلقيت جائزة من الرئيس السابق للجامعة العربية عمرو موسى والملك عبد الله في الأردن وسمو الشيخ محمد بن راشد في دبي."





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