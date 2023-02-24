"مبادرة أطفال على الكراسي": أبناء الجالية العربية يتبرعون ب450 كرسي متحرك لتوزيعها في الأردن ومصر

النقاط الرئيسية: هذه المبادرة قام بها السناتور المسلماني كمؤسسة أسسها لمساعدة الأطفال المحتاجين.

ستتوجه هذه المبادر بوفد أسترالي إلى الأردن ثم مصر.

قامت المبادرة سابقاً بإرسال مجموعة من الكراسي المتحركة إلى لبنان، سوريا، العراق، غزة والباكستان.

عن هذه المبادرة، قال رجل لأعمال العربي المهندس محمد نور الحموري الرئيس الفخري للجمعية الأسترالية العربية: " إن هذه المبادرة يجود بها الخيرون من أبناء الجالية لمساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن ومصر، وسيتم توجه وفد برئاسة السناتور شوكت مسلماني صاحب المبادرة بداية شهر مارس /آذار2023 لتوزيعها على المحتاجين".





وأوضح الحموري: " أن مشاركته كرجل أعمال عربي أسترالي، هي جزء من دعمه لأبناء العرب في البلدان الأم والشعور بمصابهم على قدر المستطاع، مشيداً بالجهد المبذول من جميع المهتمين من أبناء الجالية في أستراليا وشعورهم مع أهلهم في البلد الأم خاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".



فيما قال المهندس محمد القاضي رئيس الجمعية الأسترالية الأردنية في سيدني: "إن هذه المبادرة التي قام بها السناتور المسلماني ليست حديثة، وإنما هي مؤسسة أسسها السناتور المسلماني في ولاية نيو ساوث ويلز، وهي امتداد لعمله الاجتماعي على مدى 35عاماً، بدأها مع شبيبة الجالية في توزيع التبرعات في أستراليا وحول العالم".



وأضاف: "أنه تم المبادرة من الجمعية الأردنية للتعاون مع مجهود السناتور المسلماني، وتم التنسيق مع سعادة السفير الأردني في أستراليا السيد علي كريشان لجمع التبرعات، ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية في الأردن لإيصال هذه الكراسي لمستحقيها".



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فيما تم التنسيق من السيد بول سدراك للتنسيق مع الجهات المعنية المصرية لجمع التبرعات ومن ثم التنسيق لإيصالها لمستحقيها في جمهورية مصر العربية.





وسيتكون الوفد المتوجه إلى الأردن ومصر من السناتور شوكت مسلماني، بول سدراك، محمد القاضي، المهندس محمد نور الحموري، محمد رحمة الله، فادي القاضي، شادي النواصرة، سامي السعود.









وأوضح المهندس محمد القاضي رئيس الجمعية الأسترالية الأردنية أن السناتور شوكت المسلماني مطلق مبادرة Kids – on- wheels: "بدأ يتوجه في العشر سنوات الأخيرة من العمل التطوعي لدعم ومساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا، والدول المحتاجة في آسيا، وأفريقيا، والدول العربية، حيث تم إرسال عدد من الحاويات التي تحتوي كراسي متحركة إلى بلدان عدة منها لبنان، سوريا، العراق، غزة والباكستان".





وهذا االتعاون بين الجمعية الاسترتالية الاردنية جاء بتضامن بين أبناء الجالية الأردنية في تجمع حظي بإقبال و دعم للتبرع للأطفال المحتاجين، لتأتي هذه المبادرة كباكورة نشاطات لدعم الحتاجين في الأيام القادمة.



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