"كأس عالم مضغوط": تعرفوا على تجهيزات قطر للعرس الكروي الذي يُقام لأول مرة في دولة عربية

تستضيف قطر مباريات مونديال 2022 في كرة القدم على ثمانية ملاعب، تم بناء سبعة منها خصيصا للحدث المقام مرة كل أربع سنوات، إلى جانب استاد خليفة الدولي الذي أعيد تجديده، وأكبرها استاد لوسيل الذي سيفتتح بمباراة ودية بين الهلال السعودي والزمالك المصري.





وقال خبير أول للعلاقات الرقمية الاقليمية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، علي الزين، في حديث لأس بي أس عربي24 ان سعة استاد لوسيل الذي تم تجديده مؤخراً يتسع لثمانين ألف متفرج.





وتحدث الزين عن مشاريع البنى التحتية الجديدة في قطر قائلاً: "سيتم تخصيص مترو لنقل الجماهير. هذا المترو يصل إلى خمسة ملاعب وهو جزء بنية تحتية تتية هائلة."



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Qatar Source: AAP ورداً على الانتقادات التي طالت قطر نظراً لصغر مساحتها الجغرافية مقارنة التي استضافت الحدث العالمي في السابق، قال الزين ان اللجنة المنظمة منذ بداية تقديم الملف حولوا صغر مساحة قطر الى أمر ايجابي.





واستطرد قائلاً: "كل الفرق في نفس المكان ولن يضطر اي فريق لتحمل عناء السفر من مدينة لأخرى كما كان يحدث في دول أخرى. نعلم أن السفر يؤثر سلباً على تدريبات المنتخبات والمستوى الفني وبالتالي ينعكس على مستوى البطولة."





وينسحب ذلك أيضاً على المشجعين الذين سيتوافد منهم حوالي مليون ونصف شخص إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث لن يضطرون للحاق بمنتخباتهم ونقل أمتعتهم من مدينة لأخرى وتحمل كلفة إضافية لتذاكر الطيران فضلاً عن الاكتظاظ في المطارات.





le) Source: AP / Hassan Ammar/AP/AAP Image "كأس عالم مضغوط" هذا كان وصف الزين لكأس العالم الذي تسعى قطر لأن يكون "الأفضل في تاريخ المونديال".





وبالنسبة للجدل الذي استند على مسألة عدم تمكن المشجعين من احتساء المشروبات الكحولية، تحدث الخبير الإعلامي عن الترتيبات القطرية بهذا الخصوص قائلاً: " المشروبات الكحولية ستكون متوافرة في الفنادق وأيضاً في مناطق مخصصة داخل الاستادات التي ستسضيف المباريات. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم."





أما بالنسبة لتقنية التبريد في الملاعب للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، أوضح الزين أن درجات الحرارة في شهر نوفمبر معتدلة في العادة في قطر وأشار إلى أن تقنية التبريد الموجودة في الملاعب ليس بجديدة ولكن تم تطويرها بالتزامن مع تحضيرات كأس العالم لتكون صديقة للبيئة بحيث لن تتجاوز درجات الحرارة داخل الملاعب أكثر من 16 درجة مئوية.





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