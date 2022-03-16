خبير عقاري يشرح أسباب عزوف المستثمرين عن شراء منزل رغم ارتفاع أسعار الايجارات

BUDGET 2022 HOUSING STOCK

New housing construction is seen at Marsden Park, west of Sydney, Wednesday, October 26, 2022. Australians struggling to break into the property market are set to benefit from a $350 million affordable housing scheme included in the federal budget. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

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ذكر الوكيل العقاري تشاد عربيد أن السبب وراء عزوف المستثمرين عن شراء منازل رغم ارتفاع أسعار الايجارات هو صعوبة اعطاء المصارف القروض للمستثمرين وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة.

Key Points
  • ذكر تقرير جديد لمؤسسة CoreLogic أنه خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقارات في مدن سيدني وملبورن وبرزبن والعاصمة الفيدرالية كانبرا بنسبة تصل إلى 0.2٪
  • في سيدني، قال التقرير إن أسعار العقارات في سيدني ارتفعت بنسبة 0.4٪ خلال الأسبوع الماضي
  • في ملبورن، بقيت أسعار العقارات ثابتة خلال الأسبوع الماضي ، لكنها ارتفعت بنسبة 0.2٪ خلال آخر 28 يومًا
أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة "عالم العقارات" معكم منال العاني وايمان ريمان ونتحدث اليوم مع الوكيل العقاري تشاد عربيد عن تقرير اقتصادي جديد يكشف عن ارتفاع ملحوظ بأسعار العقارات في أستراليا
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16/03/202210:31
ذكر تقرير جديد لمؤسسة CoreLogic أنه خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقارات في مدن سيدني وملبورن وبرزبن والعاصمة الفيدرالية كانبرا بنسبة تصل إلى 0.2٪.

ففي سيدني، قال التقرير إن أسعار العقارات في سيدني ارتفعت بنسبة 0.4٪ خلال الأسبوع الماضي ، وزادت بنسبة 0.9٪ خلال آخر 28 يومًا ولكنها انخفضت بنسبة 12.7٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
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أما في ملبورن، فبقيت أسعار العقارات ثابتة خلال الأسبوع الماضي ، لكنها ارتفعت بنسبة 0.2٪ خلال آخر 28 يومًا وانخفضت بنسبة 9.4٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وارتفعت أسعار العقارات في برزبن بنسبة 0.1٪ خلال الأسبوع الماضي ، وانخفضت بنسبة 0.1٪ خلال آخر 28 يومًا ، وانخفضت بنسبة 8.0٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وبشكل عام ، ارتفعت أسعار المنازل في العاصمة الفيدرالية كانبرا بنسبة 0.5٪ خلال آخر 28 يومًا وانخفضت بنسبة 9.0٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال الوكيل العقاري تشاد عربيد، لبرنامج أستراليا اليوم، إن "الأرقام الخاصة بمزاد العقارات ايجابية. وان نسبة التضخم بدأت تنخفض من 7.4% الى 6.8% وهذه أخبار سارة جدا لان مصرف الاحتياط الأسترالي سيجتمع الأسبوع المقبل لمعرفة فيما لو سيرفع سعرالفائدة من بعد ارتفاع لعشر مرات متتالية."

وأضاف أن "مصرف الاحتياط الأسترالي سيأخذ بعين الاعتبار نسبة الفائدة وعلى أساسها يقرر رفع او عدم رفع نسبة الفائدة على القروض العقارية".

وتابع الوكيل العقاري تشاد عربيد أن " المنازل في استراليا ارتفعت بشكل عام حوالي 24 بالمئة من ايلول سبتمبر عام 2022 الى شباط فبراير الماضي. وبالمقابل صعوبة اعطاء المصارف

للقروض للمستثمرين وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى عزوف المستثمرين عن شراء المنازل."

وكان تقرير اقتصادي جديد قد أدرج برزبن ضمن قائمة المدن الأغلى في العالم من ناحية شراء منزل متفوقةً على نيويورك ومدينتي ليفربول ومانشستر في المملكة المتحدة.

وأضاف التقرير أن "السعر المتوسط للمنازل في برزبن هو سبعة فاصل اربعة بالمئة من متوسط الدخل السنوي. مشيراً إلى انه من السهولة والرخص شراء منزل في نيويورك مقارنة ببرزبن."

وأوضح التقرير انه مع ارتفاع أسعار المنازل في برزبن فانها تبقى أرخص من أدلايد وسيدني وملبورن. كما أدرج التقرير مدينة سيدني كثاني أغلى بلد بالعالم بشراء المنزل بعد هونغ كونغ.

 المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

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