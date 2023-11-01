"الإنسانية لا تُجتزأ": عضو بلدية كانتبري بانكستاون خضر صالح يتحدث عن مبادراته لدعم الفلسطينيين
People participate in a Pro-Palestine demonstration in Melbourne, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE
صوت مجلس بلدية كانتبري بانكستاون بالإجماع على رفع العلم الفلسطيني حتى يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة. وكان قدم عضو البلدية خضر صالح اقتراحا في اجتماع مجلس البلدية وتمت الموافقة عليه ورُفع العلم في كل من حديقة بول كيتنغ في ومبنى بلدية كامبسي. كما قام أيضاً صالح بالسعي لإنشاء نصب تذكاري لتكريس ذكرى القتلى المدنيين في قطاع غزة ولإعطاء فرصة لأفراد المجتمع لوضع أكاليل الزهور "من أجل الأرواح البريئة التي فقدت". تحدثنا مع صالح عن هذه المبادرات والتي تعرضت لانتقادات من المنظمات اليهودية ورد صالح بالقول ان وصم مبادراته بأنها "معادية للسامية" عار عن الصحة لأن ما يقوم به الهدف من ورائه إنساني داعياً الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً و"إنصافاً" للفلسطينيين.
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