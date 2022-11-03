"أشجع إقامة هذه البرامج بشكل دائم": Get Into Golf برنامج لتدريب النساء المسلمات على رياضة اللغولف

النقاط الرئيسية: يقدم برنامج Get into Golf حصص تدريبية لمجموعة من النساء من المجتمع المحلي في ويتلسي في فيكتوريا

شاركت دانيا سرّاج في هذا البرنامج من خلال مدرسة أولادها التي أعلنت عن البرنامج المتاح للأمهات

أشارت دانيا الى أهمية هذه البرامج في إخراط المرأة في بعض الرياضات التي تقتصر بشكل كبير على الرجال

برنامج Get into Golf يقدم حصص تدريبية لمجموعة من النساء من المجتمع المحلي، لمدة ستة أسابيع.





وتم تصميم البرنامج ليناسب النساء والأشخاص المتنوعين ثقافياً، لتدريبهم على رياضة قد تكون جديدة على بعض الأشخاص.





شاركت دانيا سرّاج في هذا البرنامج، من خلال مدرسة أولادها، التي أعلنت عن البرنامج المتاح للأمهات.



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لم تترد دانيا بالمشاركة حيث إنها أعجبت بالفكرة، وخاصة بسبب ممارسة أولادها لهذه الرياضة، فكانت دانيا توصل أولادها الى حصص التدريب، وتراقبهم يتدربون، مما أكسبها معرفة أساسيات هذه الرياضة.





"وجدتها فرصة لتعلم هذه الرياضة، وخاصة أن أوقات التمرين كانت مناسبة جداً لي"





وأوضحت دانيا إنها تدربت على مدة 6 أسابيع، وتعتبر إنها اكتسبت خبرة كبيرة في رياضة الغولف.





وحاول أولاد دانيا تعليمها بعض أسس الرياضة سابقاً، لكن لم تكن هذه المحاولات كافية لأن تشارك دانيا أولادها، ولذلك وجدت هذا البرنامج فرصة لتشارك أولادها في قادم الأيام رياضتهم المفضلة.







"أطفالي كانوا سعيدين جداً لكوني سأتعلم الغولف وأشاركهم اللعب"





وشرحت دانيا أن كل حصة تدريبة كانت لمدة ساعة ونصف، تتلقى المشاركات من خلالها شرح عن أساسيات اللعبة وقواعدها، وعن طريقة الإمساك بمضرب الغولف وتنفيذ الضربات بالشكل الصحيح، مع مراعاة قواعد السلامة للرياضة أيضاً، وفي كل حصة يتم إضافة تدريب جديد، لينتهي التدريب في النصف ساعة الأخيرة بمنافسة ما بين المشاركات.





رياضة الغولف تنشط الحياة الاجتماعية، وتساعد على التعرف على أصدقاء جدد دانيا سرّاج

تعرفت دانيا على أصدقاء جدد من خلال هذا البرنامج، وهو ما كانت بحاجة إليه بسبب انتقالها مؤخراً للعيش في ملبورن.





وتبحث الان دانيا على برامج تدريبية أخرى للاستمرار في ممارسة هذه الرياضة، ومستعدة أيضاً للمشاركة في برامج تدريبية أخرى لرياضات مختلفة، مشيرة الى أهمية هذه البرامج في إخراط المرأة في بعض الرياضات التي تقتصر بشكل كبير على الرجال.





"أشجع إقامة هذه البرامج التي تشجع المرأة على تعلم رياضات جديد بشكل دائم"





وقالت دانيا إنها كامرأة مسلمة لا ترى العديد من النساء من حولها مهتمين بالرياضات، وهذا ما يدل على أهمية وجود مثل هكذا برامج تدعم مشاركة النساء في كافة مجالات الرياضة.



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع الدكتور دانيا سرّاج في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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