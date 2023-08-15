أستراليا بالعربي: لا يدفع الأستراليون ضريبة الميراث على الأصول والممتلكات التي يرثونها

Key Points لا يدفع الأستراليون ضريبة الميراث على الأصول والممتلكات التي يرثونها

يتم تعيين شخص قانوني ، يُعرف باسم المنفذ ، للعمل كوصي على التركة

مسؤولية المنفذ هي تنفيذ رغبات المتوفي والتأكد من الوفاء بجميع الالتزامات

عندما يتوفى شخص ما، يمكنه ترك الأصول التي تنتقل إلى الأقارب أو الأصدقاء. وهذا ما يُعرف باسم "تركة المتوفي" ، والذين يستلمونها يصبحون هم المنتفعون بها.





ميليسا رينولدز المديرة التنفيذية لخدمات تنفيذ الوصية في فيكتوريا تشرح أنواع الأصول التي يمكن أن يرثها الأشخاص والتي هي عبارة عن عقارات وحسابات مصرفية



من هو منفذ الوصية؟

ويكون الميراث أبسط عندما يقوم شخص ما بإعداد وصية تحدد كيف يرغبون في توزيع ممتلكاتهم بعد الوفاة.





ففي الوصية ، يتم تعيين شخص قانوني ، يُعرف باسم المنفذ ، للعمل كوصي على التركة. مسؤولية المنفذ هي تنفيذ رغبات المتوفي والتأكد من الوفاء بجميع الالتزامات.





ويمكن أن يكون المنفذ أيضًا مستفيدًا.





يقول فلورانت أباد، الذي مارس القانون في كل من الفلبين وأستراليا ، إنه في الحالات التي لا يتم فيها تعيين منفذ للوصية، قد تحتاج المحاكم إلى التدخل.



إذا تم تعيينك كمنفذ للوصية ولكنك تشعر أنك لا تستطيع إدارة المهام ، فيمكنك تفويض أمناء الولاية للتصرف نيابةً عنك. تساعد هذه الوكالة الحكومية الناس بشأن الأمور المتعلقة بالوفاة.





وتشرح ميليسا رينولدز ذلك قائلةً انه يجب على الوصي الاتصال بالمستفيدين والتقدم بطلب للحصول على "وصية".



Melbourne Supreme Court issued widespread Australian gagging order over political bribery allegations revealed by 'Wikileaks' today 30-July-2014 Melbourne Australia Credit: Nigel Killeen/Getty Images

ما هي الوصية؟

وتسجل المحكمة العليا كل طلب للحصول على وصية. يمكنك عرض سجل الوصايا في المحكمة العليا في منطقتك.





ومع ذلك ، غالبًا ما يموت شخص ما بدون وصية ، ويجب أن يحدد القانون من يتلقى الميراث ، كما تقول رينولدز.



ماذا تفعل اذا لم يكن لديك وصية قبل الوفاة؟







عادة ما تذهب معظم الأصول إلى الشريك الباقي على قيد الحياة ، بينما يذهب الباقي إلى الأطفال.





ويقول أباد إن قانون التوارث في نيو ساوث ويلز يعمل على توارث الأقارب وفق ترتيب معين.



Cropped shot of a senior couple meeting with a consultant to discuss paperwork at home Credit: shapecharge/Getty Images

هل يدفع الأستراليون ضريبة الميراث على الأصول التي يرثونها؟

ولحسن الحظ، لا ندفع في أستراليا ضريبة الميراث ، ولكن هناك التزامات مالية يجب الانتباه إليها.





ويقول المحاسب أكرم الفخري ان مكتب الضرائب الأسترالي يفرض الضرائب على الممتلكات الموروثة إذا تم بيعها.





ويضيف المحاسب أكرم الفخري انه يتم فرض ضريبة أرباح رأس المال والتي تعرف بـ CGT عندما تبيع عقارًا استثماريًا تم شراؤه بعد عام 1985.





وينصح السيد أكرم بنقل الملكية إلى المستفيدين منها بدلاً من بيعها أولاً - حتى لو كانت الخطة لتقسيم الأصول بين أفراد الأسرة - لأن هناك فترة معفاة من الضرائب على العقارات السكنية.





وعلى صعيد متصل، فإن الحسابات المصرفية موروثة أيضًا. لذلك ، من المهم أن تعلن عن أي فائدة مصرفية في إقرارك الضريبي.





فعلى سبيل المثال، إذا كان الميراث عبارة عن أسهم وتم تحويلها إلى نقد وبعد ذلك تم تقسيمها بين المستفيدين ، فستدفع أيضًا ضريبة أرباح رأس المال CGT أو Capital Gains Tax





ويقول المحاسب أكرم الفخري إنه إذا ورثت عقارًا في الخارج ، فسيتم تطبيق قانون الإعفاء من الضرائب.



codicil to a last will and testament and irrevocable trust being signed by a 50 year old woman. Credit: JodiJacobson/Getty Images ويتم أيضا فرض ضريبة CGT على المستفيدين من غير المقيمين في أستراليا، ولكن بهذه الحالة من الأفضل لك طلب المشورة من ذوي الأختصاص. ولكن ماذا لو لم تكن هناك وصية ، أو كنت تعتقد أنك تستحق الميراث ولكنك غير مدرج في الوصية؟





فلديك الحق في الطعن بموجب قانون التوارث . وهذا ما يسمى المطالبة العامة بممتلكات العائلة.





ويقول فلورانت أباد إن المحكمة العليا يمكنها حتى تغيير الوصية.





يمكن أن يصبح الميراث معقدًا ، ولكن المساعدة متاحة دائمًا. ويمكن لمنظمات مثل المعهد القانوني في فيكتوريا وجمعية الشؤون القانونية في نيو ساوث ويلز تقديم قوائم بالمحامين في منطقتك الذين يتحدثون بلغتك .





وتقول ميليسا رينولدز ، هناك أيضًا عدد من الأشخاص المتخصصين بشؤون الميراث في كل ولاية ومقاطعة.



