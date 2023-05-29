هل سخرت سمية الخشاب من إطلالة أحمد سعد في موسم جدة؟ (الصورة بالداخل)

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Credit: @somaia_elkhashab

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل بتغريدة غامضة عبر حسابها على "تويتر" اعتبرها كثيرون موجهة إلى زوجها السابق المطرب أحمد سعد.

وقد غردت الفنانة المصرية قائلة: "وأنا أقول لبسي راح فين".

ورأى الكثيرون أن التغريدة تعبر عن سخرية من إطلالة أحمد سعد في حفله الأخير بمدينة جدة السعودية والذي ظهر فيه مرتديا قميصا شفافا وقرطا.
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تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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