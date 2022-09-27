استطلاع جديد: نصف الأطباء المبتدئين أقرّوا بارتكاب أخطاء طبية بسبب ضغط العمل

النقاط الرئيسية شمل الاستطلاع 1766 طبيبا مبتدئا في نيو ساوث ويلز

46 بالمائة أبلغوا عن ارتكاب أخطاء نتيجة الارهاق

دعوة لفتح باب الهجرة للأطباء وتسهيل معادلة شهاداتهم

كشف استطلاع Hospital Health Check Survey لهذا العام عن نتائج مثيرة للقلق لناحية صحة الأطباء والضغوط التي يتعرضون لها. وتم الإبلاغ عن أن بعض الأطباء المتدربين في المستشفيات يضطرون للنوم تحت المكاتب لأنهم متعبون لدرجة عدم القدرة على القيادة والعودة للمنزل.



شمل الاستطلاع 20 بالمائة من حوالي 10 آلاف طبيب

قام بإجراء المسح فرع نيو ساوث ويلز في الجمعية الطبية الأسترالية وشمل حوالي 20 بالمئة من الأطباء المتدربين الذين يعملون في مستشفيات نيو ساوث ويلز والذي يصل عددهم إلى حوالي 10 آلاف طبيب هذا العام.





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يعاني ما يقرب من نصف الأطباء المتدربين في مستشفيات نيو ساوث ويلز من الإرهاق وكثرة العمل لدرجة أنهم ارتكبوا أخطاء طبية ، مما يثير مخاوف كبيرة من أن الإرهاق الذي يؤثر على الأطباء المبتدئين في الولاية يعرض المرضى للخطر.



46 في المائة منهم أفادوا بارتكاب خطأ إكلينيكي ناتج عن الإرهاق

فلقد وجد أحدث مسح طبي شمل 1766 طبيبًا مبتدئًا أن 46 في المائة منهم أفادوا بارتكاب خطأ إكلينيكي ناتج عن الإرهاق بسبب ساعات العمل الطويلة في مستشفيات نيو ساوث ويلز. وقال 7 في المائة آخرون إنهم يفضلون عدم الكشف عما إذا كانوا قد ارتكبوا مثل هذا الخطأ.





وقالت إحدى الطبيبات المشرفات على هذا المسح إن الأخطاء شملت: أخطاء الأدوية ونسيان نقل المعلومات المهمة أثناء تسليم المناوبات ونسيان التحقق من نتائج الاختبار وتفويت خطوات عند فحص المرضى وتجاهل مسألة مهمة عند أخذ تاريخ المريض.



تحديات تواجه القطاع الصحي والحكومة تتعهد بتوظيف 10 آلاف عامل جديد

وحذر كبار أطباء المستشفيات مرارًا وتكرارًا من أن القوى العاملة الصحية في الولاية قد أُنهكت وانهارت بسبب الاهتمام بأعداد متزايدة من المرضى الذين يعانون من المرض والذين يحتاجون إلى رعاية أكثر تعقيدًا ودخول المستشفى لفترات أطول.





وكانت حكومة Perrottet قد التزمت بتوظيف أكثر من 10000طبيب وممرض ومسعف ومختصين آخرين في مجال الرعاية الصحية على مدى السنوات الأربع المقبلة في محاولة لتخفيف عبء نقص الموظفين المزمن والطلب المتزايد على مستشفيات الولاية.





من جهته قال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد إن التعب والإرهاق قد أثرا على العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم على مدار فترة الوباء. لكنه قال إنه لم يتلق أي تقارير عن أخطاء ارتكبها الأطباء بسبب الإرهاق لكنه أضاف أنه وفي نظام صحي كبير قد يحصل ذلك.



الارهاق بسبب طول ساعات العمل في المستشفيات له آثار وخيمة

وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت الدكتورة ليلى حامد إن أسباب الضغط الذي يتعرض له الأطباء في المستشفيات هو النقص في عدد الأطباء، وصعوبة قدوم أطباء من الخارج، وصعوبة معادلة الشهادات لمن يستطيعون القدوم.



وذكرت الدكتورة ليلى حامد أن ساعات العمل طويلة ويجب وضع نظام أكثر مرونة يأخذ بالاعتبار الصحة النفسية والجسدية للأطباء، كما ويراعي الالتزامات العائلية.



"بعد عشر ساعات من العمل يبدأ الطبيب بفقدان التركيز، والطب مهنة حرجة، فلو فقد التركيز وهو وحده ولا من معين، فيمكن أن يؤثر ذلك على القرارات التي يتخذها بالنسبة للمريض".



ومن النتائج الأخرى التي كشف عنها الاستطلاع:

• أبلغ أكثر من واحد من كل ثلاثة متدربين عن تعرضهم للتنمر في العمل ، خاصة من قبل زملاء أعلى رتبة منهم.





• شعر واحد من كل أربعة بالترهيب. وكان المعتدون الرئيسيون هم أسر المرضى.





• كانت المتدربات أكثر عرضة مرتين للتمييز (31 في المائة مقابل 16 في المائة من المتدربين الذكور).





• كانت النساء أقل ميلا للمطالبة بساعات عمل إضافية غير مدرجة مقارنة بزملائهن الرجال ، حيث يمثل المتدربون في الجراحة أكبر تفاوت بين الجنسين (38 في المائة مقابل 57 في المائة على التوالي).





• قال 54 في المائة إنهم لم يشعروا بالتقدير من قبل المستشفيات التي يعملون فيها.





• قال 46 في المائة إنهم لن يوصوا بمستشفاهم لطبيب آخر تحت التدريب.





استمعوا إلى اللقاء مع الدكتورة ليلى حامد في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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