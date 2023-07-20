هل تنتهي تأشيرة الشريك مع انتهاء العلاقة؟

في بوكاست "طريق الهجرة" لهذا الأسبوع، تكمل وكيلة الهجرة ميرفت الدهيبي الإضاءة حول تأشيرة الشريك من فئتي 801 و820 وصولًا الى مرحلة الإقامة الدائمة وتشرح الخيارات المتاحة في حال انفصال الشريكين او وفاة الكفيل أي الشريك. تعرّف الدهيبي الممارسات التي تندرج تحت خانة العنف الأسري وتفنّد انواع العنف الاسري بدءًا من الاعتداء الجسدي والجنسي وصولًا الى اللفظي، والمعنوي والسيطرة القسرية والمادي.كما وتشرح الدهيبي كيفية استكمال مسار تأشيرة الشريك وفقًا لشروط محددة تعتمد على أدلة موثوقة وتقارير رسمية.







ما الذي يجب التنبّه له في كل من هذه الحالات؟ وما هي أبرز الأخطاء الشائعة التي يمكن تفاديها؟





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