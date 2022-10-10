النقاط الرئيسية الطبيب الزائر وسام حمادة يصف "بحزن شديد" مجريات الأمور في لبنان

الدكتور وسام حمادة هو طبيب ممارس منذ العام 1990. وله إسهامات في مجال الرسم والنحت والموسيقى والإعلام

الدكتور وسام نعمة حمادة ناشط مستقل في العمل السياسي والاجتماعي على مساحة الوطن

الدكتور وسام حمادة هو طبيب ممارس منذ العام 1990. وله إسهامات في مجال الرسم والنحت والموسيقى والإعلام. حائز على العديد من الجوائز التقديرية المحلية والدولية.



LISTEN TO أقامت غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الأسترالية في ملبورن ندوة استضافت فيها نائب حاكم مصرف لبنان الأول سعادة الأستاذ رائد شرف الدين الذي زار أستراليا مؤخرا. وألقى الأستاذ شرف الدين محاضرة بعنوان "الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط ولبنان" إيمان ريمان تحدثت مع الأستاذ شرف الدين حول سلامة القطاع المصرفي في لبنان ودوره في منع نشاطات غير قانونية مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن سألته أولا عن دور المصرف المركزي بتثبيت الوضع الاقتصادي فقال SBS Arabic24 31/05/2016 06:15 Play

وقال الدكتور وسام نعمة حمادة، لبرنامج أستراليا اليوم، "بحزن شديد أصف مجريات الأمور على الساحة اللبنانية. التوصيف هو عبارة عن مشاهدات مواطن بعيداً عن أي انتماء ضيق بالمفهوم السياسي كبطاقة حزبية أو فئوية أو طائفية. اليوم لبنان مرأة تعكس حالة الفشل في هذه المنظومة على المستوى السياسي أو الثقافي."





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وأضاف "مع الأسف المسألة لا علاقة لها فقط بالأمن سواء داخلي أو خارجي. المسألة أخطر لانها بنيوية لها علاقة بتركيبة هذا البلد."



LISTEN TO عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اللبناني جبران باسيل مؤتمراً صحفياً في سيدني ليلة الأحد الثاني من نيسان أبريل ضمن زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى استراليا ونيوزيلاندة. SBS Arabic24 03/04/2017 06:40 Play

الدكتور وسام نعمة حمادة ناشط مستقل في العمل السياسي والاجتماعي على مساحة الوطن، عضو مؤسس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضو مؤسس لجمعية التضامن العربي اللاتيني (هوسيه مارتي).





‎مؤسس حركة عائدون، عضو نقابة أطباء الأسنان في لبنان، عضو نقابة السينمائيين في لبنان، عضو نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان.





في حقل الإعلام المرئي عمل كمدير للبرامج وأعد وقدم العديد من البرامج الثقافية والسياسية منها برنامج نقطة وحوار، إبداع، برنامج 24/24، برنامج ساعة حوار، وقدم للإذاعة برنامج حكي أوتار، في عالم الصحافة كتب ونشر العديد من المقالات والحوارات الثقافية والسياسية





‎مؤلف موسيقي منذ العام 1982 قَدَّمَ العديد من الأعمال الغنائية والمسرحيات الملتزمة قضايا الأرض والوطن والإنسان





‎من أعماله المسرحية: أوبريت قانا، غنائية تقاسيم على الزمن، قدس المحراب، مريم، العابدة، مهر العرب، كن معي، المرمعون، البرواز، رقصة المساء، وأعمال موسيقية تصويرية لمسلسلات تلفزيونية وبرامج إذاعية





‎أحيا العديد من المهرجانات الغنائية على خشبة المسرح المحلي والدولي ومَثَّلَ لبنان في العديد من الدول حاملاً صوته من أجل المقهورين وقضاياهم العادلة على جغرافيا الأنسنة.





‎له العديد من الأعمال الغنائية على أقراص مدمجة سي دي.





حملت عناوين منها: حان الوقت، تقاسيم على الزمن، أحلام الناس، قانا الشهيدة الشاهدة، كوبا عليك منا السلام، وعدد من الأغنيات المصورة





‎في جعبته الكثير من الأعمال قيد التنفيذ كتبت عن أعماله ونشاطاته الكثير من الصحف والمجلات واستضافته وحاورته العديد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب





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