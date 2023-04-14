"رحلة الألف حلم وحلم": عمل درامي يجسد معاناة لاجئين ومهاجرين من العراق وصلوا إلى أستراليا بصعوبة

Key Points يُعتبر هذا العمل هو الأول من نوعه يتم تسجيله وعمل المونتاج له وعرضه ضمن كرنفال فني واحتفال بعيد الأم في أستراليا

هذا العمل الدرامي يأتي ضمن اقامة كرنفال فني يتضمن العرض الأول للتمثيلية العربية المترجمة "رحلة الألف حلم وحلم"

سيتم الاحتفال بنفس الليلة بعيد الام مع بعض مطربي الجالية الأعزاء، وتقديم بعض الجوائز التقديرية لشخصيات عاملة وفعالة في المجتمع

يُعتبر هذا العمل هو الأول من نوعه الذي يتم تسجيله وإتمام المونتاج له وعرضه ضمن كرنفال فني واحتفال بعيد الأم في أستراليا بالاضافة إلى فقرات عديدة، بحسب مؤلف ومخرج العمل الناشط الاجتماعي بشار حنا.





وأضاف السيد بشار حنا، لإذاعة أس بي اس عربي24، أن هذا العمل هو أول تجربة درامية بشكل مسجل تم تصويره وإعادة مونتاجه ليظهر بهذه الصورة.





"أعمالنا السابقة تكون بشكل مباشر على شكل مسرحيات تتناول قصصاً واقعية لأشخاص هاجروا من العراق الى استراليا لطرح مواضيع اجتماعية مهمة يحاول الناس عدم الكشف عنها بسبب صعوبتها".



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وتابع الناشط الاجتماعي السيد بشار حنا أن هذا العمل الدرامي يأتي ضمن كرنفال فني يتضمن العرض الأول للتمثيلية العربية المترجمة "رحلة الألف حلم وحلم" وهي من تمثيل أعضاء فريق السلام للفنون إلى جانب أغاني من قبل بعض مطربي الجالية المبدعين ومسابقات و جوائز.





كما يتضمن المهرجان سحوبات ويقام الأحد 7 أيار/مايو هو السابعة مساءً في نادي الماونتيز.



كما سيتم الاحتفال بنفس الليلة بعيد الام مع بعض مطربي الجالية حيث يتم تقديم بعض الجوائز التقديرية لشخصيات عاملة وفاعلة في المجتمع.





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