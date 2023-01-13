أخطاء مرورية شائعة قد توقعك بمطبات قانونية في أستراليا: "المسؤولية تقع على السائق دائما"

النقاط الرئيسية عقوبات المخالفات المرورية في أستراليا تشمل الغرامات المالية وخسارة نقاط من رخصة القيادة

مسؤولية معرفة القوانين تقع على يحصل على الرخصة

المخالفات لا تشمل السرعة أو القيادة تحت تأثير الكحول فحسب

عاد الكثيرون إلى أعمالهم بعد العطلة هذا الأسبوع لكن مشاكل القيادة والطرقات لا تنتهي بمجرد انتهاء العطلات.





يقول أستاذ تعليم القيادة السيد جميل بطشون إن "مسؤولية معرفة القانون تقع على من يحصل على رخصة القيادة، وإذا كان ليس على علم ودراية بها فيمكنه البحث عنها لدى هيئة النقل البري والبحري في ولاية نيو ساوث ويلز مثلا، وهم يقدمون له كل المعلومات والقوانين".





ويلفت خبراء السير إلى ضرورة الانتباه إلى قوانين تشمل تصرفات كثيرة بالإضافة إلى القوانين التي تحكم القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات أو السرعة.



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ويمكن أن يواجه السائقون في أستراليا غرامات باهظة بسبب عدد كبير من قوانين الطرق غير المعروفة لدى كثير من السائقين الأستراليين.





وفي الوقت الذي تمثل فيه السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات الجزء الأكبر من مخالفات الطرق إلا أن هناك العديد من قواعد الطريق يمكن أن تصطاد حتى السائقين الأكثر التزاما بالقوانين.





هل تعرفون أن تصرفات مثل رمي لب تفاحة أو قشرة موز، أو إطلاق الزمور كعلامة لقول "مرحبا" أو "وداعا"، أو استخدام الهاتف المحمول في مطاعم الوجبات السريعة من خلال drive through لدفع ثمن هامبرغر أو ما شابه، كلها تعتبر مخالفات يعاقب عليها القانون؟



ويقول أستاذ تعليم القيادة في سيدني السيد جميل بطشون إن بعض السائقين "يشعرون بسعادة لو أفلتوا من الشرطة، لكنهم يشعرون بالظلم إذا ضبطوا وهم يخالفون".





وشدد السيد بطشون على "إلزامية احترام قواعد وقوانين السير".





وقال إنه ليس من واجب أو مهام رجل الشرطة أن يفسر القانون لكن هو "ينفذ القانون الذي أقره البرلمان".





وفي الوقت الذي لفت السيد بطشون إلى أهمية الحصول على المعلومات الوافية حول القوانين وضرورة احترامها، نوّه إلى بعض القواعد التي تخفى على كثيرين ومنها:



ركن السيارة على مسافة قريبة من تقاطع الشوارع



عدم التوقف الكامل عند إشارة الوقوف على تقاطع



رمي فضلات الفاكهة من نافذة السيارة



إطلاق زمور السيارة كإشارة وداع



استخدام الهاتف المحمول داخل ممرات الدفع في مطاعم الوجبات السريعة



المرور عبر محطة وقود الى الشارع الآخر



التسبب بتبلل أشخاص على الطريق



زيادة السرعة بينما يكون السائق الآخر يحاول الاجتياز



إضاءة أضواء السيارة واطفاؤها لتحذير السائقين الآخرين القادمين من الجهة المقابلة لوجود كاميرا للسرعة



الصعود إلى الجانب المزروع من الرصيف في منطقة تحيط بمدرسة



عدم إفساح الطريق للأحصنة



الخروج من السيارة والمحرك شغال

ولفت السيد بطشون إلى اختلاف هذه القوانين باختلاف الولايات الأسترالية.



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع السيد جميل بطشون في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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