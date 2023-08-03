"المخدرات تنخر في قلب الجالية العربية وكل استراليا" مقترح مثير للجدل بتشريع بيع الكوكايين في نيوساوث ويلز

وصف الدكتور روبرت كلداوي المقترح بأنه "لا يقدم ولا يؤخر" ويضيف مؤسس معهد التوعية الصحية في ملبورن Academy of Health in Victoria الذي يعمل على اعادة تأهيل مدمني الكحول والمخدرات ان "التشريع سيشترط اشراف الاطباء وستظل العصابات تسعى لاختراق المنظومة الجديدة"



محاولة لتغيير قانون حيازة المخدرات في ولاية نيو ساوث ويلز Source: Pixabay استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

