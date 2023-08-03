"المخدرات تنخر في قلب الجالية العربية وكل استراليا" مقترح مثير للجدل بتشريع بيع الكوكايين في نيوساوث ويلز

Cocaine

Credit: Steve Parsons/PA Wire

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حرب استراليا ضد المخدرات فاشلة ويجب تشريع بيع واستخدام الكوكايين. هذا ما دعت اليه النائبة عن الخضر في برلمان نيو ساوث ويلز كيت فيرمان التي نادت بضرورة اتباع الولاية لنهج جديد في التعامل مع المخدرات. وتسائلت فريمان "لماذا الكوكايين غير قانوني والمخدرات الأخرى مثل الكحول مشروعة؟ لدينا عدد من الوفيات في هذا البلد من الكحول أكثر بكثير مما يتسبب به الكوكايين."

وصف الدكتور روبرت كلداوي المقترح بأنه "لا يقدم ولا يؤخر" ويضيف مؤسس معهد التوعية الصحية في ملبورن Academy of Health in Victoria الذي يعمل على اعادة تأهيل مدمني الكحول والمخدرات ان "التشريع سيشترط اشراف الاطباء وستظل العصابات تسعى لاختراق المنظومة الجديدة"
Drug use and laws
محاولة لتغيير قانون حيازة المخدرات في ولاية نيو ساوث ويلز Source: Pixabay
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