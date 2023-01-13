لماذا قررت مدارس لبنان وقف تعليم الأجانب في البلاد؟

أثار قرار المدير العام لوزارة التربية في لبنان الجدل بعد أن أعلن عن توقّف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين.





وأعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر من السرايا الحكومية "توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة".





وجاء هذا الخبر بعد إعلان متعاقدي التعليم الرسمي في لبنان إضرابا عاما وشاملا في المدارس الرسمية "ردا على الإهانة"، على حد وصفهم.





فيا ترى ما هي تلك الإهانة وما هو مستقبل التعليم في لبنان؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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