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لماذا قررت مدارس لبنان وقف تعليم الأجانب في البلاد؟

أس بي أس عربي۲٤

Lebanon Palestinian Students

لماذا قررت مدارس لبنان وقف تعليم الأجانب في البلاد؟ Source: AP / Hassan Ammar/AP

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نشر في: 13/01/2023 11:03am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 13/01/2023 11:03am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
أثار قرار المدير العام لوزارة التربية في لبنان الجدل بعد أن أعلن عن توقّف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين.

وأعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر من السرايا الحكومية "توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة".

وجاء هذا الخبر بعد إعلان متعاقدي التعليم الرسمي في لبنان إضرابا عاما وشاملا في المدارس الرسمية "ردا على الإهانة"، على حد وصفهم.

فيا ترى ما هي تلك الإهانة وما هو مستقبل التعليم في لبنان؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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