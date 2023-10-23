إعلامية مصرية تصرخ في وجه صحفية "سي إن إن". فما الذي حدث؟ (الفيديو بالداخل)

انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه ناشطة مصرية تدعى رحمة زين كانت حاضرة في الجانب المصري من معبر رفح واستغلت حضورها لتوجيه انتقادات لاذعة لمراسلة شبكة "سي إن إن" كلاريسا وارد، بسبب ما اعتبرتها تغطية إعلامية مضللة لما يحدث في غزة.





وذكرت تقارير إعلامية أن رحمة تنحدر من أسرة إعلامية مصرية عريقة وأنها درست العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة.



تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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