"لم أقم سوى بواجبي": طبيبة مصرية واصلة حديثة تنقذ حياة مريض في المقاطعة الشمالية

النقاط الرئيسية منشور على موقع لينكدان كتبه أحد مرضى د. شيماء عبد المنعم ليشكرها على "إنقاذ حياته" بعدما تنبهت إلى أنه الألم البسيط الذي يعاني منه في الصدر

وصلت د. شيماء عبد المنعم مع زوجها د. أحمد أمين وأبنائهم إلى المقاطعة الشمالية في تموز يوليو 2022 وباشرت العمل فوراً.

قدمت د. شيماء الشكر لزوجها د. أحمد أمين على تعاونه وهو أخصائي أمراض قلب في مرحلة معادلة الشهادات

"لم أقم سوى بواجبي" بهذه الكلمات ردّت الطبيبة المصرية المهاجرة شيماء عبد المنعم على منشور على موقع لينكدان كتبه أحد مرضاها ليشكرها على "إنقاذ حياته" بعدما تنبهت إلى أنه الألم البسيط الذي يعاني منه في الصدر وعبّر عنه بشكل عابر، يستدعي المزيد من الاهتمام والفحوصات الطبية.





تحدّثت د. شيماء إلى أس بي أس عربي24 شارحة مزيد من التفاصيل عن هذا الموقف الذي وصفه مستخدمو التواصل الاجتماعي بالبطولي: "قال لي هذا المريض انه يعاني من ضغط بسيط في منطقة الصدر بشكل متقطع وعلى نحو لا يؤثر عليه. أنا كطبيبة علي التصرف بشكل فوري وعدم تجاهل تعليق كهذا."





ومن هنا، بادرت إلى تسجيل المزيد من المعلومات وإخضاع المريض إلى مزيد من الفحوصات وتخطيط للقلب. وبعد استشارة الطبيب المشرف تبين أن مخاوفها كانت في مكانها.





تجدر الإشارة إلى أن زوج د. شيماء، اختصاصي في أمراض القلب ويقوم حالياً بمعادلة الشهادات ليزاول المهنة في أستراليا. طلبت د. شيماء من مريضها اذناً لترسل نتائج تخطيط القلب إلى زوجها د. أحمد أمين.





"يجب أن يذهب إلى المستشفى فوراً" كان هذا الرد الفوري من د. أحمد فباشرت د. شيماء - بالتعاون مع زملائها - إلى تحويله إلى الفريق الطبي المعني بمتابعة الفحوصات.



Darwin, NT. Source: Getty / Getty Images واستطردت قائلة: "اتصلت بممرضة الطوارئ وطلبت منهم التنبه لهذا المريض لأنني سأرسله فوراً إلى هناك. شرحت جدية الحالة وتعاونوا معنا وقاموا بإدخاله وأجروا له الفحوصات المطلوبة."



قالوا لي من المستشفى ان المريض كان من الممكن أن يُصاب بذبحة صدرية في أي وقت .

أن تصل أستراليا في تموز وتباشر العمل في أغسطس يعني بالضرورة أنك شخص قادر على التأقلم بسرعة مع بيئة جديدة ومعطيات لم تألفها من قبل. سألنا د. شيماء عن تجربتها وتجربة عائلتها في المقاطعة الشمالية فقالت: "الحمدلله لمسنا دعماً كبيراً ولم يكن هناك أي تمييز أو نظرة متعالية من الزملاء لكوني طبية من الشرق الأوسط. لم أجد سوى كل احترام وتقدير من المرضى والأطباء على حد سواء."





وفي الختام، تقدمت د. شيماء بالشكر لزوجها د. أحمد أمين: "كل الفضل لربنا أولاً ولزوجي. كل يوم أتعلم منه معلومة جديدة وأنا أقدر ذلك كثيراً سيما وأنه في فترة تحضير اختبارات ودراسة."





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