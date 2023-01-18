مكالمة مروعة تسببت بإنزال راكبة مصرية من طائرة سعودية بعد الاقلاع

اضطر قائد طائرة "فلاي أديل" التي كانت متجهة صباحا من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية بشكل مفاجئ.





وقالت مصادر من مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية.





وأشارت المصادر إلى أن الراكبة المصرية قد تلقت مكالمة هاتفية مروعة بدأت على إثرها في الصراخ بشكل هيستيري وقام طاقم الطائرة بتهدئتها.





فيا ترى ما لذي حدث؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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