مكالمة مروعة تسببت بإنزال راكبة مصرية من طائرة سعودية بعد الاقلاع

pexels-abdolreza-khaledi-12274817.jpg

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

اضطر قائد طائرة "فلاي أديل" التي كانت متجهة صباحا من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية بشكل مفاجئ.

وقالت مصادر من مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن الراكبة المصرية قد تلقت مكالمة هاتفية مروعة بدأت على إثرها في الصراخ بشكل هيستيري وقام طاقم الطائرة بتهدئتها.

فيا ترى ما لذي حدث؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

عاجل: طائرة تابعة لشركة كوانتاس تهبط بسلام في مطار سيدني بعد إصدارها نداء استغاثة

09:22

كيلو من اللحم يتسبب في الغاء تأشيرة مسافر وترحيله من استراليا

ما السبب وراء اختفاء البطاطس المجمدة من الأسواق في أستراليا؟

13:32

نصائح لتجنب الوقوع في فخ المحتالين على الانترنت: 'عمليات نصب تستدرج مستخدمي الانترنت وتسرق أموالهم'

ثار من أجله اللبنانيون ويرفضه الأستراليون: لماذا سقط 'الواتساب' أمام إغراء الرسائل النصية وثقافة 'الجزيرة'

07:47

'تسجل أستراليا ثاني أكبر عدد هجمات لأسماك القرش في العالم': كيف نحفاظ على سلامتنا من مخاطر الشواطئ الأسترالية

11:29

ما هي الأسباب التي دفعت بالمهاجر الأسترالي العراقي للقيام بالهجرة المعاكسة إلى وطنه الأم بعد 12 سنة؟

09:57

السفير الأوكراني يرحب والسفير الروسي ينتقد حظر العلم الروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

Latest podcast episodes

world news arabic

نشرة أخبار الصباح 19/1/2023

NSW stamp duty

"ضرائب أقل ومدة أقصر لشراء المنزل الاول":تعديلات NSW على رسوم الدمغة تدخل حيز التنفيذ

Russian Flag at Australia Open.jpeg

السفير الأوكراني يرحب والسفير الروسي ينتقد حظر العلم الروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

GMA News

نشرة أخبار المساء 18/1/2023