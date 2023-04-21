"تحابيش مصرية واللمّة الحلوة": كيف نقلت ام صلاح نكهة العيد من مصر الى استراليا؟

تنقل أم صلاح أجواء الاحتفاء بالعيد، وتعد وليمة الفرح محافظة على العادات المتوارثة التي حملتها معها من الأجداد من الوطن الأم.





كيف تحتفي السيدة سعاد عامر بعيد الفطر مع العائلة والأحبة في استراليا؟ وما هي أطباق العيد التي تزيّن كل صفرة مصرية؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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