"تحابيش مصرية واللمّة الحلوة": كيف نقلت ام صلاح نكهة العيد من مصر الى استراليا؟

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What dishes can not missed on Eid in every Egyptian family?

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وليمة عيد الفطر لها نكهتها لأنها تجمع الأحبة على مائدة الفرح والشكر بعد صوم شهر رمضان الفضيل الذي يعيشه كل مسلم في العالم. حملت ام صلاح حبها لمصر بطبق، فأسست مصلحتها التجارية الخاصة لتنقل نكهة ام الدنيا الى الاغتراب في استراليا وأطلقت عليه اسم "تحابيش مصرية".

تنقل أم صلاح أجواء الاحتفاء بالعيد، وتعد وليمة الفرح محافظة على العادات المتوارثة التي حملتها معها من الأجداد من الوطن الأم.

كيف تحتفي السيدة سعاد عامر بعيد الفطر مع العائلة والأحبة في استراليا؟ وما هي أطباق العيد التي تزيّن كل صفرة مصرية؟

الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.

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