"أشبه بالموت البطيء": سيدات مصريات خلف القضبان بسبب الديون والضائقة الاقتصادية

النقاط الرئيسية يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المشكلة تفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية في مصر، حيث يقدر أن 60 في المائة من السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

ولا تقدم مصر إحصاءات عن نزلاء سجونها ، لكن نشطاء يقولون إن النساء الفقيرات - كثير منهن مطلقات أو يعانين من حالات طبية - معرضات بشكل خاص لمشاكل مالية.

وتقول مديرة مشروع فينيكس لدعم أطفال السجينات، لمياء مجدي، إن معظم النساء اللواتي تم إطلاق سراحهن من السجن في تهم الديون، يكافحن للعثور على وظائف أو الاستمرار في العيش في أحيائهن القديمة.

يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن النساء المصريات اللواتي يقضين أحكاماً بالسجن، يواجهن وصمة عار اجتماعية ويكافحن من أجل إعادة بناء حياتهن بعد إطلاق سراحهن.





منى (اسم مستعار) كانت قد اضطرت لاقتراض بعض المال لشراء أدوات منزلية كجزء من تحضيرات زواج ابنة أختها اليتيمة. لم تكن تعلم الأم التي لديها من الأطفال ثلاثة أن هذا الدين الذي لا تتجاوز قيمته 1660 دولاراً كان سيودي بها إلى السجن.





تقول منى:"عشت في الخوف والرعب ، لم أستطع النوم. هذا الشعور بالتهديد يمثل مشكلة كبيرة. فقط تخيل أن الشرطة ستطرق بابك وسترافقك إلى السجن. الأمر أشبه بالموت البطيء."





وجدت هذه الأم في نهاية المطاف شريان حياة من خلال منظمة غير حكومية كرست جهودها لمساعدة النساء الواقعات في الديون.





منى هي واحدة من عدة آلاف يسجنون أو يواجهون عقوبات بالسجن كل عام بسبب التخلف عن سداد القروض.





ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المشكلة تفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية في مصر، حيث يقدر أن 60 في المائة من السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.



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ارتفعت معدلات التضخم الرسمية إلى أكثر من 30 في المائة، مما أدى إلى مزيد من التآكل في مداخيل المصريين.

A guide leads Egyptian riders past the Pyramids of Giza outside Cairo. ولا تقدم مصر إحصاءات عن نزلاء سجونها ، لكن نشطاء يقولون إن النساء الفقيرات - كثير منهن مطلقات أو يعانين من حالات طبية - معرضات بشكل خاص لمشاكل مالية.





ومن جانبها، شرحت منى عزت - مؤسسة منظمة النون للمرأة والأسرة – مزيداً من التفاصيل: "نحن نتحدث عن النساء الفقيرات. يمكننا القول إنهن يعشن في فقر مدقع. لسوء الحظ، هن المعيل الأساسي لأسرهن. إما أن الزوج ترك الأسرة أو لا يزال جزءًا من الأسرة لكن لا يقدم أي دعم مالي. في بعض الحالات يكون الزوج في السجن."





وتقول مديرة مشروع فينيكس لدعم أطفال السجينات، لمياء مجدي، إن معظم النساء اللواتي تم إطلاق سراحهن من السجن في تهم الديون، يكافحن للعثور على وظائف أو الاستمرار في العيش في أحيائهن القديمة.





استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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