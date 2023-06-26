سيدة عربية: لا نستطيع الاحتفال بالعيد مع أفراد الأسرة لارتباطنا بالعمل في أستراليا

تبدأ مظاهر العيد قبل أيام من حلوله. ويبدأ المحتفلون به بالتجهيز من خلال تنظيف المنازل وتزيينها وتبخيرها، وأحياناً تغيير بعض الأثاث القديم. والتسوق لشراء حاجياتهم من الحلويات والملابس وغيرها. كما يتم تزيين الطرقات والساحات العامة .



عن تجهيزات العيد، تحدث برنامج كود موننغ أستراليا مع السيدة رشا النقيب وهي طالبة وربة بيت يمنية تعيش في أستراليا منذ 10 سنوات انتقلت أثناءها من بريزبن إلى سيدني حيث تعيش مع أسرتها.



وعلى الرغم من بعدها عن بلدها الأم، تحرص رشا على إحياء أجواء العيد بسيدني مع عائلتها وأفراد أسرتها وجارتها الأسترالية التي تشاركها أجواء العيد اليمنية.



تشاركني جارتي وابنتها فرحة العيد بل أنها اقتنت كتبا لتتعرف أيضا على مناسبة عيد الأضحى.

وأضافت رشا أنها تؤدي صلاة العيد وتجهز الأطباق اليمنية والحلويات العربية صباح يوم العيد، لكنها تعود الى العمل والدراسة شأنها شأن الكثير من المحتفلين بالعيد في اليوم التالي علما بان العيد يستمر لعدة أيام في البلاد العربية.





استمعوا إلى المقابلة كاملة في الملف الصوتي أعلاه.







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