الإقرار الضريبي للشركات في أستراليا: أهمية الفهم والتخطيط والالتزام

النقاط الرئيسية: أهمية فهم القوانين الضريبية والاستراتيجيات المناسبة

أنواع الشركات في أستراليا والهياكل الضريبية المناسبة

أهمية الاحتفاظ بالسجلات وتقديم الإقرارات الضريبية

تحدث الاستشاري والخبير الاقتصادي مخلص يوسف لـ أس بي أس عربي 24 عن أنواع الشركات في أستراليا وهم نوعان: "عمل تجاري أو هواية".





"من المهم أن تعرف ما إذا كان نشاطك مشروعا تجاريا أم هواية، فالهواية تعني شيئًا تقوم به في أوقتت فراغك للاستمتاع بها، ولكن إذا نويت على تحقيق ربح فأنت تدير عملا تجاريا، وعليك متطلبات قانونية إذا كنت تقوم بذلك، منها إبلاغنا بمقدار الدخل الذي كسبته، والاحتفاظ بسجلات عن أي مصاريف تريد المطالبة بحسومات عليها، واختيار هيكل العمل التجاري المناسب"





وتحدث السيد مخلص عن أربعة أنواع رئيسية للأعمال التجارية في أستراليا - التاجر المنفرد والشراكة والشركة والصندوق الائتماني.



ولكل منها ضريبة وقواعد إعداد تقارير مختلفة تؤثر على مقدار الضريبة التي تدفعها وعواقب وقوعك في ديون: "عليك فهم هذه القواعد قبل اختيار هيكل لمشروعك التجاري".



Mokhless Youssef وأوضح السيد مخلص أن مهلة الإقرار الضريبي للشركات تتراوح ما بين الأول من تموز وحتى الثالث من نيسان من العام المقبل.





ويشرح السيد مخلص أنه إذا كنت تدير عملا تجاريا يتعين عليك تسديد ضريبة على إيرادات العمل التجاري، ويعتمد نوع الإقرار الضريبي الذي تقدمه على هيكل عملك: "قد تحتاج أيضًا إلى تقديم بيانات النشاط التجاري".





ومن خلال الإقرار الضريبي يمكن معرفة:





1. كم من المال حقق مشروعك التجاري.





2. كم مبلغ الضريبة التي دفعتها.





ويؤكد السيد مخلص أنه يجب على أصحاب الشركات إيداع الإقرار الضريبي كل عام.





ويضيف أنه قد تكون بعض الأعمال مؤهلة للحصول على امتيازات أو تخفيضات ضريبية أو حسومات.



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وأشار السيد مخلص الى أهم الأخطاء الشائعة التي تواجه شركات أثناء تعبئة الإقرار الضريبي في نهاية السنة الضريبية: " كثير من الشركات أن تقع في مطب عدم دفع مبلغ الادخار التقاعدي وتتراكم عليهم هذه المبالغ، حيث يجب دفعها لكل الموظفين، حتى أصحاب الشركات صغيرة التي تتكون من موظف أو موظفين، ومن الأخطاء أيضا تسجيل مبالغ كبيرة من المصروفات وهي غير مستحقة، حيث في نهاية المطاف موظف الضرائب سيطلب أوراق تثب هذه المصاريف الكبيرة"





ويقول السيد مخلص إنه يوجد الكثير من الاستراتيجيات لتحسين الوضع الضريبي خصوصاً في الظروف الاقتصادية الحالية





وينوه الى ضرورة الاحتفاظ بالسجلات لإدارة عملك بالشكل الصحيح، حيث بعض السجلات عليك الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مما يساعدك على، معرفة مسار عملك التجاري، ومتابعة دخلك ونفقاتك، وستتمكن من عرض مسار عملك التجاري على المصارف أو المقرضين.



هنالك جهات خاصة حكومية ومحلية تقدم المساعدة والمشورة للبدا بأي مشروع تجاري. ومن المهم أن يكون لديك ABN number وان تكون مسجل تحت نظام GST، وأن تقدم الاوراق الضريبية المطلوبة كل ثلاثة أشهر لكيلا تتراكم عليك الديون

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