"لا ارتفاع جنوني في أسعار النفط الا إذا!": خبيرة في شؤون الطاقة تحذر

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في ظل الحديث عن طول أمد الحرب، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من التحديات، وتكثر التساؤلات حول سلامة تدفق الموارد النفطية إلى اسرائيل مع توسع استهداف حماس لمناطق واسعة فيها. فكيف ستتأثر إسرائيل وماذا عن الأنشطة النفطية في المنطقة؟ ما تأثير الحصار على غزة وكيف سيعيش الأهالي من غير وقود؟ ثم ماذا عن أسعار النفط عالمياً وكيف ستؤثر على أسعار المشتقات النفطية وخصوصاً على أسعار البنزين في أستراليا؟ الإجابة مع الخبيرة المتخصصة بشؤون الطاقة لوري هيتايان خلال المقابلة التي أجرتها معها كوثر الحنبوري في الملف الصوتي أعلاه أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

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