"تدخل كامرأة فتخرج كسلطانة": كيف نقلت "ليلى" سحر الحمام المغربي الى استراليا؟

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"ليلى أبزاوي: "قصة الحب تبدأ منذ الطفولة فالأم المغربية تصطحب طفلها منذ اشهره الستة الى الحمام المغربي معها

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يعبق الحمام المغربي بتاريخ في حد ذاته ويقال إن المرأة المغربية تقضي نصف عمرها في الحمام المغربي الذي يقصد اسبوعيًا منذ قرون من قبل المرأة المغربية فالعربية، لتميّزه في إعادة إنعاش البشرة في طقوس مغربية ترافق المرأة في يومياتها العادية كما الاحتفالية. كيف نقلت ليلى أبزاوي طقوس الحمام المغربي الذي توارثه من جيل الى جيل، الى استراليا؟

النقاط الرئيسية:
  • تمسكت ليلى أبزاوي بحلم طفولتها وهو انشاء حمام مغربي فحملت في مشروعها المغرب وثقافة الاجداد
  • افتتحت أبزاوي مشروعها الاول في الامارات ومع انتقالها الى استراليا اصرت على تعريف استراليا متعددة الثقافات بالحمام المغربي
  • لم يكن هذا الحمام مألوفًا ابدًا في استراليا، ولكن التفاعل معه سيما في الجالية الأجنبية كان ملفتًا ويعكس رغبة التعرف على الثقافة العربية
للحمام المغربي التقليدي الشعبي طقوسه الخاصة من لحظة الاستقبال مع الشاي المغربي الى البخار الساخن الذي يصل الى 50 درجة مئوية، فغسول الطين والتَبريمة التي هي خلطة للزيوت الطبيعية الفاخرة.

عشقت ليلى أبزاوي الحمام المغربي كعشقها للمغرب فكانت تفتتحه كعمل خاص لها في تنقلها حول العالم بدءًا من الامارات وصولًا الى استراليا حيث استقرت في ترحالها.

تمسكت أبزاوي بحلم طفولتها وهو انشاء حمام مغربي فحملت المغرب دون أن تدري في مشروعها الي يعبق بتاريخ وثقافة الاجداد في استراليا.

تقول أبزاوي:
قصة الحب تبدأ منذ الطفولة فالأم المغربية تصطحب طفلها منذ اشهره الستة الى الحمام المغربي معها

افتتحت أبزاوي اول حمام في دبي، الامارات ومع انتقالها الى استراليا اصرت على تعريف استراليا متعددة الثقافات بالحمام المغربي. لم يكن هذا الحمام مألوفًا ابدًا في استراليا، ولكن التفاعل معه سيما في الجالية الأجنبية كان ملفتًا.
Moroccan bath.jpg
The Moroccan Bath
تفخر أبزاوي في هذا التفاعل قائلة:

" تتهافت المرأة الغربية الى الحمام المغربي بعد اطّلاع وهذا التهافت يعكس حبّها للتعرف على الثقافة العربية".

تشعر المرأة في الحمام المغربي أنها ملكة منذ لحظة وصولها، فتحرص ابزاوي على استقبالها وجعلها تشعر بترحيب شخصي وحميم فتفتح مسام البشرة ومسام الروح. تقول أبزاوي:

" نجلس المرأة باهتمام، نقدم لها الشاي المغربي ونحرص على لقائها لتأمين الراحة النفسية قبل الاهتمام بالبشرة".

تشير أبزاوي ان لكل ثقافة خصوصية وذوق المرأة يختلف لدى كل خلفية، لكن الهدف الاولي هو إعادة ثقة المرأة بذاتها مع زيت الارغان المغربي الفاخر، اذ تقول:
تدخل المرأة الى الحمام المغربي فتخرج أميرة، ملكة وسلطانة

ما الذي يميز الحمام المغربي عن الحمام التّركي وما هي التبريمة المغربية؟

الإجابة في هذه المقابلة في الملف الصوتي أعلاه.

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