ادخل الكاميرا للمرة الاولى الى السجون: "ما هي آخر رسالة يبحث عنها الصحافي سمير يوسف في استراليا؟"

النقاط الرئيسية: انطلق سمير يوسف من عالم الفنون المسرحية حيث تدرس مكونات الشخصية وتفاصيلها، الى عالم الصحافة الاستقصائية

يعد ويقدم يوسف برنامج "عاطل عن الحرية" منذ عام ٢٠١٤ الذي يدخل السجون ويعطي الفرصة للسجناء بالبوح بقصصهم

يتواجد في استراليا لتصوير برنامج يجمع لبنانيين انتقلوا الى استراليا ولم يلتقوا يعائلاتهم في لبنان منذ زمن بعيد

هناك من ينقل الخبر وهناك من يجتاز مسافات جغرافية ونفسية ومجتمعية ليصنع الخبر، فالفرق كبير بين من يمتهن الصحافة ومن يعشق الصحافة.







انطلق سمير يوسف من عالم الفنون المسرحية حيث تدرس مكونات الشخصية وتفاصيلها، الى عالم الصحافة الاستقصائية. حرص أن يقدم رسالة هادفة وبعدًا آخر من المحتوى الاعلامي لم يعالج من قبل، فكانت انطلاقة برنامج "عاطل عن الحرية" الذي يعده ويقدمه يوسف منذ عام ٢٠١٤ والذي يعرض الموسم التاسع منه حاليًا.





يعرض البرنامج قصص السجناء من خلال إعادة تمثيل قصة حياتهم مع نجوم من الصف الأول من الممثلين اللبنانيين. يجلس يوسف باصغاء عميق امام سجين قد يخشى كثيرون الاقتراب منه. يحاول جاهدّا الا يظهر في عينيه اي وصمة او حكم ليترك له الفرصة الأخيرة للبوح بقصة تتمخض ظلمًا كما مسؤولية او ذنبًا.





استهل سمير يوسف حديثه عبر برنامج “Good Morning Australia” بالإضاءة حول القيمة الانسانية لهذا العمل الصحافي اذ يقول:





"هذا العمل هو خلاصة سنوات، هو مسيرة حياة تحولت الى قضية".





مع يوسف دخلت عدسة الكاميرا الى داخل السجون علها تحمل معها بعضًا من الحرية، حرية التعبير عن اسباب قادت السجناء الى مخالفة القانون. يعتبر يوسف أن الطريق الاول للخلاص هو الندم لذا حقق البرنامج نجاحًا هدف اليه، وفي هذا الاطار يقول يوسف:





هذا البرنامج ادخل الكاميرا للامرة الاولى الى السجون والتقيت بمساجين يقضون اكثر من 30 سنة داخل القضبان





وتابع قائلًا:





" هناك سجناء اعترفوا بذنبهم وللمرة الاولى خلال تصوير البرنامج رغم عدم اقرارهم بالخطأ امام المحكمة سابقًا".



أثنى يوسف على تعاون شعبة المعلومات العامة منذ انطلاقة هذا العمل، اذ اعطت له الاذن بالدخول الى السجون كما وتوقف عند واقع السجون المكتظة والنظام العقابي المغلق في لبنان قائلًا:



" زرت بلدان عديدة لانقل صورة النظام العقابي وما نفتقده في لبنان هو وجود نظام تأهيلي"،



للأسف يدخل السجين احيانًا جراء تعاطي سيجارة حشيشة ويخرج تاجرًا محترفًا





يوسف الذي يزور استراليا حاليًا بمهمة صحافية جديدة، هذه المرة مع ملف المفقودين اللبنانيين في العالم الذين غادروا لبنان وفقدوا اي اتصال مع الوطن الأم اذ يقول:





"بدأت العمل على هذه الحلقة منذ سنتين بحثًا عن لبناني غادر لبنان منذ 50 عامًا ولم يتصل بعائلته".





ما الذي كشفه يوسف عن هذه الحلقة وهل نجح باقناع الرجل اللبناني بمرافقته الى لبنان للقاء عائلته؟





لمعرفة المزيد عمّا جرى بحثه مع سمير يوسف، يمكنكم الاستماع الى كامل المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



