"حتى الموت لا يُحترم هنا": شهادات حية من قطاع غزة

MIDEAST PALESTINIANS ISRAEL CONFLICT

A Palestinian boy inspects the rubble of a destroyed residential building after Israeli air strike in Gaza City, 13 November 2018. Source: EPA / EPA/MOHAMMED SABER

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يتزايد القلق الإقليمي والدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة وهناك مخاوف من أن تتحول المنطقة إلى أنقاض بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد أيام من القصف الجوي المكثف رداً على هجوم مباغت لحماس أوقع حوالي 1400 قتيل إسرائيلي.

تسجل هذه المخاوف في ظل تقارير تشير إلى أن عملية برية إسرائيلية في القطاع باتت وشيكة. وبالتزامن مع انتهاء مهلة إسرائيلية لأكثر من مليون شخص في غزة للمغادرة جنوبا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب القطاع قد يكون "بمثابة حكم إعدام".

ولا يترك هجوم الأسبوع الماضي الذي شنه مقاتلو حماس، وهو الأسوأ في تاريخ إسرائيل ، سوى قليل من الشكوك حول حجم العملية المقبلة. ويرى محللون أن القصف الجوي المكثف الذي تقوم به إسرائيل منذ بدء عملية حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هو تحضير لهجوم بري كبير.

ويواجه المدنيون في قطاع غزة وضعا مأسويا حيث فر أكثر من 423 ألف شخص من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، لكنهم لا يملكون سوى خيارات قليلة للهروب مع إغلاق حدود غزة من جميع الجوانب.

تحدثنا مع مواطنين في قطاع غزة وسألناهم عن أحوالهم وكيف يتدبرون أمرهم في هذه الظروف المأساوية. استمعوا إلى التسجيل الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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