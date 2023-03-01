نشرة أخبار المساء 01/03/2023

الاقتصاد الاسترالي يحقق نموا أقل من المتوقع نهاية العام الماضي، والمعارضة تواصل هجومها على خطة الحكومة المتعلقة بتعديل قوانين الادخار التقاعدي. اضراب لموظفي سجن باركلي في سيدني احتجاجا على ظروف العمل السيئة وضآلة الاجور. وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير يعلن توقيف فلسطيني كان يخطط لاغتياله. الامين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيريش يصل الى بغداد في أول زيارة له الى العراق منذ ست سنوات. معارك طاحنة في باخموت وتحطم مسيرة أوكرانية على بعد مئة كيلومتر من موسكو. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول ان مخزون ايران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بثماني عشرة مرة السقف المسموح به.
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