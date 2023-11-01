نشرة أخبار المساء 01/11/2023

نشرة أخبار المساء

أخبار المساء

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عشرات القتلى في غارة جوية اسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، ومعارك عنيفة بين مقاتلي حماس والجنود الاسرائيليين في محاور متعددة منه. بلينكن في اسرائيل مجددا الجمعة، وبوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل وتشيلي والاكوادور تسحبان سفيريهما. مبادرة الحكومة الفيدرالية لزيادة مرتجعات الاطباء العامين وفق مبدأ الـ Bulk Billing تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. المحكمة العليا تلغي قرار الحكومة الائتلافية السابقة بتجريد المدان بالإرهاب عبد الناصر بن بريكة من جنسيته الإسترالية.

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