نشرة أخبار المساء 02/06/2023

وسط ترحيب من النقابات و استياء من قطاع الاعمال، مفوضية عدالة العمل ترفع الحد الادنى للاجور بمعدل خمسة فاصل خمسة و سبعين بالمئة اعتبارا من بداية تموز - يوليو المقبل. داتون يصف قرار المحكمة الفيدرالية أمس في قضية التشهير التي رفعها الجندي السابق بن روبرتس - سميث ضد ثلاث صحف باليوم الصعب للبلاد. واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد الاطراف المعرقلة لحل النزاع السوداني. وكالة الاونروا تحذر من خطر انهيارها بسبب الازمة المالية التي تمر بها. القضاء العسكري اللبناني يتهم عناصر من حزب الله بقتل جندي أيرلندي عمدا في جنوب لبنان نهاية العام الماضي.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.