نشرة أخبار المساء 02/08/2023

الحكومة الفيدرالية تعيد طرح مشروعها المتعلق بإنشاء صندوق للإسكان في البرلمان رغم استمرار معارضة الخضر. حملة نقابية تدعو لزيادة التمويل الحكومي للمدارس العامة. إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة ومقتل المهاجم. توجيه اتهام جديد لترامب على خلفية محاولته ابطال نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. هجمات روسية بالمسيرات تستهدف فجر اليوم كييف وأوديسا. وصول مئات الفرنسيين الذين تم اجلاؤهم الى باريس والسلطات الانقلابية في النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع خمس دول حدودية.
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