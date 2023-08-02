نشرة أخبار المساء 02/08/2023

World - Arabic.jpg

نشرة الأخبار

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

الحكومة الفيدرالية تعيد طرح مشروعها المتعلق بإنشاء صندوق للإسكان في البرلمان رغم استمرار معارضة الخضر. حملة نقابية تدعو لزيادة التمويل الحكومي للمدارس العامة. إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة ومقتل المهاجم. توجيه اتهام جديد لترامب على خلفية محاولته ابطال نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. هجمات روسية بالمسيرات تستهدف فجر اليوم كييف وأوديسا. وصول مئات الفرنسيين الذين تم اجلاؤهم الى باريس والسلطات الانقلابية في النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع خمس دول حدودية.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.


هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.
شارك

اخترنا لك

08:00
Cash

ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

A person holding an Australian passport.

جواز سنغافورة الأول عالمياً والأسترالي يتقدم مركزين: هذا هو عدد الوجهات التي يمكنكم زيارتها بدون تأشيرة

08:42
WhatsApp Image 2023-07-16 at 1.44.35 PM.jpeg

عائلة فنية عراقية تسعى للاستقرار في أستراليا بمساعدة الموسيقى التقليدية

10:52
Tax Time - Australia

كيف تقوم سنترلينك بمراجعة دخلكم للتأكد من حصولكم على الدفعات الصحيحة؟

14:53
Settlement Guide: Divorce

هل تنتهي تأشيرة الشريك مع انتهاء العلاقة؟

Untitled design.png

جريمة عنف منزلي تهز سيدني: مقتل أم لثلاثة أطفال وتوجيه الاتهام لزوجها السابق

10:32
350368935_177752725250813_2492643041358254164_n.jpg

'We were the only Muslim family in town': How Abeer embraced life in the outback

Latest podcast episodes

New land for new houses

تقرير: مشترو المنزل الأول وبعض المستثمرين يلجأون لبيع منازلهم لتلك الأسباب!

Mungo at sunset

مشوار إلى متنزه مانجو الوطني: ما سر بقايا العظام والرفات المحروقة التي وجدت هناك؟

Dr. Maison Giliana- proile.JPG

طبيبة تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس في أستراليا: علامات جلدية تدعوك لضرورة أخذ الاستشارة الطبية

جورج متري 1.jpg

المغترب اللبناني الأسترالي جورج متري: "أحببت كل شيء في أستراليا وصارت اليوم بلدي الأم"