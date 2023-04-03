نشرة أخبار المساء 03/04/2023

بعد هزيمة حزب الاحرار في انتخابات أستون الفرعية، تورنبول يعتبر ان الحزب جنح كثيرا نحو اليمين و انقطع عن الصلة بناخبيه. وفاة الناشط الابوريجيني البارز ينو بينغو عن أربعة و سبعين عاما بعد صراع مع المرض. انفجار عبوة ناسفة في سيارة في دمشق، و اسرائيل تعلن اسقاط طائرة مسيرة أتت من سوريا. مجموعة فاغنر الروسية العسكرية تعلن السيطرة على مبنى بلدية باخموت. محامو ترامب يصفون تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام له بأنه اضطهاد سياسي. يمين الوسط و اليمين المتطرف يفوزان في الانتخابات في فنلندا و رئيسة الوزراء سانا مارين تعترف بهزيمة حزبها الاجتماعي الديمقراطي.
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