نشرة أخبار المساء 03/07/2023

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نشرة الأخبار

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المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد تبدأ عملها اليوم وأمامها ما لا يقل عن أربعة وأربعين قضية فساد محتمل. بمناسبة مرور مئة يوم على فوزها في الانتخابات، سجال بين الحكومة العمالية في نيو ساوث ويلز والمعارضة الائتلافية بشأن الوضع المالي للولاية. عملية عسكرية اسرائيلية واسعة في مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم تسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وجرح ثلاثة عشر آخرين. منظمة التعاون الاسلامي تدعو لاتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف. كييف تقر بتقدم القوات الروسية على جبهات عدة في شرق أوكرانيا، وزيلينسكي يزور أوديسا ويتعهد باستعادة الاراضي التي تحتلها روسيا.

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