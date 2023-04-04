نشرة أخبار المساء 04/04/2023

مصرف الاحتياط يبقي أسعار الفائدة على حالها دون تغيير بعد عشر زيادات متتالية. استراليا تحظر تطبيق تيك توك على الاجهزة الحكومية بسبب مخاوف أمنية. مقتل مدنيين في ضربة صاروخية اسرائيلية على سوريا فجر اليوم. روسيا تعلن انها ستعزز قدراتها العسكرية قرب فنلندا بعد انضمام هلسنكي لحلف شمال الاطلسي. شرطة نيويورك في حالة تأهب عشية مثول ترامب غدا أمام المحكمة. رئيس مجلس النواب الاميركي يلتقي رئيسة تايوان في كاليفورنيا خلال الاسبوع الجاري في خطوة قالت بكين انها ستعتبرها استفزازية.
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