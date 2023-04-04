نشرة أخبار المساء 04/04/2023

World - Arabic.jpg

نشرة الأخبار

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

مصرف الاحتياط يبقي أسعار الفائدة على حالها دون تغيير بعد عشر زيادات متتالية. استراليا تحظر تطبيق تيك توك على الاجهزة الحكومية بسبب مخاوف أمنية. مقتل مدنيين في ضربة صاروخية اسرائيلية على سوريا فجر اليوم. روسيا تعلن انها ستعزز قدراتها العسكرية قرب فنلندا بعد انضمام هلسنكي لحلف شمال الاطلسي. شرطة نيويورك في حالة تأهب عشية مثول ترامب غدا أمام المحكمة. رئيس مجلس النواب الاميركي يلتقي رئيسة تايوان في كاليفورنيا خلال الاسبوع الجاري في خطوة قالت بكين انها ستعتبرها استفزازية.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.


هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.



شارك

الأكثر متابعة

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

09:52
MicrosoftTeams-image (8).png

'رمضان بركة ويجمع الأحباب': أسرة عربية تحتفل بلم الشمل في أول أيام الصيام بالتوقيت الشتوي لأستراليا

NRL DRAGONS ROOSTERS

فقدان طائرة في وسط كوينزلاند والبحث جارٍ عن ناجين

11:47
Mary Doyle wins Aston for ALP in Aston, Australia - 01 Apr 2023

ناشط في حزب العمال: 'النتيجة كانت شبه محسومة والأحرار بوضع مأزوم'

RBA

مصرف الاحتياط يجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة

05:27
Yunupingu.jpg

عملاق الأمة هوى: حزنٌ أسترالي على وفاة القائد الأبوروجيني يونو بينجو

11:10
f2.jpg

'جائزة كانت نقطة انطلاقي': حكاية نجاح كوميدي لبناني في أستراليا

13:56
drought.jpg

تحذيرات من أزمة مياه عالمية ودعوات لإتخاذ إجراءات سريعة

Latest podcast episodes

distance learning online.jpeg

"أرجوكم تحدثوا مع أطفالكم بالعربية": مهاجر يطلق نظام الكتاتيب لتعليم اللغة العربية بطريقة مبتكرة

Woman with red hair looking on screen of her mobile phone.

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز أواخر هذا العام

Untitled design (1).png

"فرصة للتعريف بالمطبخ العربي": جولة داخل أروقة مهرجان لاكيمبا في حب الطعام والتعددية الثقافية بأستراليا

pexels-vanessa-loring-7869229.jpg

"ثقافتك هي مستقبلك": التصميم الرقمي بوابة لربط الأطفال بالثقافة اللبنانية