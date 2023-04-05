نشرة أخبار المساء 05/04/2023

حزب الاحرار يعلن رسميا رفضه للمقترح الحكومي بشأن الصوت الابوريجيني في البرلمان. حاكم مصرف الاحتياط فيليب لوي يلوح بالمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة للجم التضخم. ترامب يدفع ببراءته من التهم الموجهة اليه أمام محكمة في نيويورك و يتهم خصومه الديمقراطيين باستخدام القضاء للنيل منه. القوات الاسرائيلية تقتحم باحات المسجد الاقصى لاخراج المصلين منه فجر اليوم و غارات على غزة ردا على اطلاق صواريخ من القطاع. اتفاق بين بغداد و اربيل على معاودة تصدير نفط اقليم كردستان. واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة مليارين و ستمئة مليون دولار.
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