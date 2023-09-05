نشرة أخبار المساء 05/09/2023

مصرف الاحتياط يبقي أسعار الفائدة على حالها للشهر الثالث على التوالي. تقاعد مبكر للمدير التنفيذي لكوانتاس ألان جويس بعد أسبوعين من الأنباء السيئة للشركة. أزمتا بورما وبحر الصين الجنوبي تتصدران جدول أعمال قمة آسيان في أندونيسيا. إسرائيل تعلق تصدير البضائع من غزة على خلفية محاولة تهريب متفجرات. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يقول إن الحرب في السودان ستنتهي قريبا. بوتين يعد أفريقيا بشحنات حبوب مجانية وموسكو تقول إنها أحبطت محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية العبور إلى أراضيها.
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