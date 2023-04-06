نشرة أخبار المساء 06/04/2023

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نشرة الأخبار

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استمرار السجال بين الحكومة الفيدرالية و المعارضة بشأن الصوت الابوريجيني المقترح في البرلمان. خمسمئة مليون دولار في ميزانية الشهر المقبل لضخ حياة جديدة في القطاع الفني و الثقافي في البلاد. ادانات فلسطينية و عربية و دولية لاقتحام الشرطة الاسرائيلية للمسجد الاقصى الليلة قبل الماضية. ارجاء التوقيع مجددا على الاتفاق النهائي لتسوية أزمة السودان السياسية و دعوات للتظاهر اليوم في الخرطوم و الولايات. بوتين يتهم الغرب بالضلوع في هجمات ارهابية في روسيا. الصين تتعهد برد حازم على اللقاءات الاميركية رفيعة المستوى مع الرئيسة التايوانية.

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