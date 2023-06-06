نشرة أخبار المساء 06/06/2023

مصرف الاحتياط يرفع معدل الفائدة الى أربعة فاصل واحد بالمئة. بعد طلب من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فيتنام تصدر عفوا عن استراليين حكم عليهما بالإعدام. وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن يحث السعودية وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية اليوم. هجمات صاروخية روسية فجر اليوم على كييف وخاركيف وتضارب في المعلومات حول مجريات المعارك على الجبهات. الحكومة البريطانية تقول ان خطتها الرامية لوقف قوارب المهاجرين خفضت أعدادهم بنسبة عشرين بالمئة خلال خمسة أشهر.
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