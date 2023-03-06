نشرة أخبار المساء 06/03/2023

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ارتفاع تكاليف المعيشة يعود الى الواجهة عشية رفع جديد متوقع غدا لاسعار الفائدة. رئيس الوزراء الاسبق مالكولم تورنبول يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق الملكية في نظام الروبوديت المثير للجدل. موجة حر شديدة تضرب نيو ساوث ويلز حتى يوم الاربعاء و اغلاق عشرات المدارس في وسط الولاية بسبب مخاطر الحرائق المرتفعة. دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الاميركية الجنرال مارك ميلي الى شمال شرق سوريا أول أمس السبت. تنظيم القاعدة يقر بمقتل أحد قيادييه في ضربة بطائرة مسيرة في اليمن نهاية الشهر الماضي. الرئيس الاوكراني يشيد بشجاعة قواته التي تقاتل في باخموت مع اقتراب احكام الطوق الروسي عليها. صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة و متظاهرين في احتجاجات على حادث اصطدام قطارين الاسبوع الماضي أسفر عن سقوط سبعة و خمسين قتيلا.

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