نشرة أخبار المساء 07/04/2023

الطيران الاسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لحركة حماس في غزة و في جنوب لبنان ردا على اطلاق صواريخ من القطاع و من الاراضي اللبنانية الليلة الماضية. المعارضة الفيدرالية تجدد اتهام الحكومة بعدم اعطاء أجوبة واضحة على تساؤلاتها المشروعة بشأن الصوت الابوريجيني المقترح. روسيا تعلن صد توغل لمن وصفتهم بمخربين أوكرانيين داخل أراضيها، و تؤكد ان لا جدوى من محاولة الضغط عليها في قضية الصحافي الاميركي الموقوف لديها بتهمة التجسس. الأمم المتحدة تبدأ عملية انقاذ الناقلة صافر لمنع كارثة تسرب نفطي قبالة سواحل اليمن.
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