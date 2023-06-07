نشرة أخبار المساء 07/06/2023

حاكم المصرف المركزي يؤكد ان الطريق لا يزال طويلا قبل السيطرة على التضخم وسط أرقام تفيد بتباطؤ نمو الاقتصاد. الحكومة الفيدرالية تعتبر ان باستطاعة الدوائر الحكومية تقليل اعتمادها على خدمات الشركات الاستشارية الخاصة. الرئيس اللبناني السابق ميشال عون يزور سوريا و يلتقي بالاسد في ظل تباعد بين تياره و حزب الله بسبب الاستحقاق الرئاسي. المعارك تتواصل في العاصمة السودانية ومنظمات دولية تحذر من أزمة انسانية هائلة في البلاد. تبادل اتهامات بين موسكو وكييف حول المسؤولية عن تفجير سد كاخوفكا وإغراق مناطق واسعة بالمياه. القضاء السويدي يسمح بتسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني الى تركيا.
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