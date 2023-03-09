نشرة أخبار المساء 09/03/2023

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لقاء ثلاثي بين البانيزي و بايدن و سوناك مطلع الاسبوع المقبل في سان دييغو لمناقشة الشراكة الامنية الاسترالية - الاميركية - البريطانية. حكومة نيو ساوث ويلز تعد بيوم تنقل مجاني لتعويض ركاب القطارات عن الازعاج الذي تسبب به العطل الذي طرأ على الشبكة أمس. سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في مدينة دير الزور في شرق سوريا. الشرطة الفلسطينية تطلق الغاز المسيل للدموع خلال تشييع جنازة ناشط في حماس قتلته القوات الاسرائيلية أول أمس في جنين. مجموعة فاغنر الروسية المسلحة تعلن السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة باخموت، و الامين العام لحلف شمال الاطلسي يتوقع سقوط المدينة في الايام المقبلة.

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