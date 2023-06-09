نشرة أخبار المساء 09/06/2023

سجال بين الحكومة والمعارضة بشأن حصول بريتني هيغنز على تعويض بعد مزاعم تعرضها للاغتصاب. اصابة شرطي بجراح بليغة في غرب استراليا بعدما صدمته سيارة كان يحاول اعتقال سائقها. الحكومة السودانية تعلن ممثل الامين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه وسط احتدام المعارك جنوب الخرطوم. وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن يحض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية. ترامب يعلن توجيه الاتهام اليه في إطار التحقيق حول وثائق البيت الابيض. قصف متبادل بين القوات الاوكرانية والروسية يستهدف مناطق غمرتها مياه الفيضانات في خيرسون.
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